“Sentimos lo que pasa en otras ciudades, pero la realidad es que Federación no se inunda”, afirmó Introini

Así lo expresó Alejandro Introini, integrante de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Federación, durante una entrevista con el programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación. Allí también realizó un balance de las vacaciones de invierno, habló de la delicada situación económica que atraviesa el sector y anticipó nuevas propuestas para atraer turistas.

Introini explicó que julio comenzó con números muy bajos, incluso por debajo de las expectativas del sector.

«Los primeros ocho o nueve días fueron decepcionantes. Después del fin de semana largo del 9 de Julio hubo una mejora y las dos últimas semanas fueron buenas. Todavía estamos lejos de los niveles de otras temporadas, pero al menos mejoró la ocupación», señaló.

No obstante, advirtió que la crisis del sector turístico no es nueva y se arrastra desde hace casi dos años.

«Las tarifas de los hoteles están prácticamente congeladas desde hace dos años, mientras que todos los costos operativos siguen aumentando. La rentabilidad hoy es nula y durante varios meses trabajamos a pérdida», sostuvo.

El dirigente hotelero incluso reconoció la difícil situación financiera que atraviesan muchos establecimientos.

«Yo tuve que pagar el aguinaldo en cuotas», confesó, al tiempo que explicó que también debió financiar las cargas sociales correspondientes a esos salarios.

De cara a los próximos meses, tradicionalmente considerados de baja temporada, Introini indicó que la Asociación Hotelera y Gastronómica trabaja junto a la Secretaría de Turismo municipal en nuevas estrategias para estimular la llegada de visitantes.

Entre las propuestas mencionó:

Extender hasta fin de año la reducción del 30 % en el valor de las entradas al complejo termal.

Implementar una tarifa de media entrada para quienes ingresen al complejo durante la tarde.

Avanzar con la apertura nocturna de las termas en determinadas jornadas, acompañadas por propuestas gastronómicas y culturales.

Continuar impulsando eventos deportivos, culturales y congresos como herramienta para generar movimiento turístico.

En ese sentido, destacó la importancia de las Olimpiadas Médicas previstas para octubre y de otras actividades culturales que permitan mantener activo el destino durante todo el año.

«Federación no se inunda»

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la preocupación que existe en el sector privado por el impacto que generan las noticias sobre las inundaciones en otras ciudades ribereñas.

Según Introini, muchos turistas asocian automáticamente a toda la provincia con las crecidas del río Uruguay.

«Con las manos en el corazón sentimos lo que pasa en otras ciudades, pero la realidad es que Federación no se inunda», afirmó.

El dirigente recordó que en anteriores crecientes los medios nacionales mostraban imágenes de ciudades afectadas como Concordia o Colón y muchos potenciales visitantes creían que la situación era la misma en Federación.

«Lamentamos profundamente lo que viven nuestros vecinos porque sabemos lo que significa una inundación. Nadie puede alegrarse de eso. Pero también tenemos que decir la verdad: Federación no sufre esas inundaciones y el complejo termal funciona normalmente», expresó.

En ese marco, remarcó que la campaña de promoción busca informar esa realidad para evitar cancelaciones o dudas entre quienes planean viajar.

Pensando en el verano

Finalmente, Introini sostuvo que el desafío es instalar la idea de que Federación no solo es un destino termal, sino también una ciudad con playas, río, pesca y múltiples alternativas para la temporada estival.

«Tenemos que promocionar el verano mostrando que, además del complejo termal, Federación también ofrece playas, actividades náuticas y naturaleza. Hay que reforzar permanentemente la promoción porque la competencia turística es muy grande», concluyó.

Desde el sector privado consideran que la coordinación entre el municipio, las instituciones turísticas y los empresarios será clave para afrontar los próximos meses, en un contexto económico complejo y con el desafío adicional de diferenciar a Federación de otras ciudades afectadas por la creciente del río Uruguay.