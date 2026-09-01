Septiembre en Concordia: invitan a las Ferias de la Economía Social y Emprendedores

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, invita a la comunidad a participar de las distintas ferias de comercialización y promoción de emprendedores de la economía social que se realizarán durante el mes de septiembre.

Las propuestas buscan generar espacios para que emprendedores y productores locales puedan exhibir y comercializar sus productos, al tiempo que se fortalece el vínculo con los vecinos de la ciudad.

Feria de Emprendedores en Plaza 25 de Mayo

En la Plaza 25 de Mayo se desarrollará una nueva edición de la Feria de Emprendedores de la Economía Social, con una amplia variedad de productos y propuestas elaboradas por emprendedores locales.

La actividad se llevará adelante en las siguientes fechas:

Jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

Miércoles 9 y jueves 10 de septiembre.

Miércoles 16 y jueves 17 de septiembre.

El horario previsto será de 8:00 a 20:00.

Nueva edición del Paseo del Río

Por otra parte, el domingo 6 de septiembre se realizará una nueva edición de la Feria Paseo del Río – Edición Invierno, una propuesta que reúne a emprendedores y productores locales en un espacio al aire libre.

La jornada tendrá lugar de 14:00 a 18:00, en el Parque San Carlos, en la zona de Belgrano y Arruabarrena.

Espacios para fortalecer la economía social

Desde el Municipio destacaron a 7Paginas, la importancia de continuar generando espacios de comercialización que permitan a los emprendedores locales visibilizar sus productos, fortalecer sus iniciativas y promover el desarrollo de la economía social en Concordia.