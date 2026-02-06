Sergio Fontana: “Arrancamos el año luchando por los derechos de los trabajadores municipales”

En diálogo con 7Paginas, Fontana señaló que el gremio logró una recomposición salarial del 13 por ciento acumulativo, aunque aclaró que el acuerdo fue firmado en disconformidad. “Si bien vamos a ir acorde a la inflación, nunca es suficiente por la deuda que tenemos. De hecho, tenemos que seguir luchando por ese porcentaje adeudado”, remarcó el dirigente sindical.

El secretario general del SOEM subrayó que la negociación salarial es solo uno de los ejes del trabajo gremial y que el sindicato continuará reclamando mejoras para los empleados municipales de Federación, a quienes representa en su mayoría.

Por otra parte, Fontana informó que se iniciaron trabajos de mantenimiento general y mejoras en el salón de usos múltiples del sindicato. “Se está arreglando y haciendo el mantenimiento general de nuestro salón de fiestas, que la verdad está quedando muy lindo”, expresó.

Asimismo, confirmó la llegada de útiles escolares y mochilas destinadas a los hijos de los afiliados que en los próximos días comenzarán el ciclo lectivo, así como también para afiliados que se encuentren estudiando. En ese sentido, indicó que se estará armando los kits escolares con la colaboración de la comisión directiva y de los afiliados que deseen sumarse a la tarea. “Ni bien estén terminados, vamos a estar informando sobre la entrega”, adelantó.

Finalmente, Fontana envió un mensaje a los trabajadores municipales, reafirmando el compromiso del gremio: “Arrancamos el año luchando por los derechos de los trabajadores municipales”, concluyó.