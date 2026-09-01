Sergio Fontana: “Este aumento en blanco es gracias a que el SOEM no bajó los brazos”

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Federación brindaron a 7Páginas una explicación sobre el reciente avance conseguido para los trabajadores municipales, luego de los distintos reclamos realizados por la organización gremial.

El secretario general del SOEM, Sergio Fontana, destacó que el porcentaje que había sido otorgado de manera no remunerativa durante los meses de junio y julio ahora será incorporado al salario, con carácter retroactivo.

El aumento pasa al salario

Según explico, lo que se había otorgado “en negro” durante junio y julio se blanquea y pasa a formar parte del salario, con el correspondiente efecto sobre los haberes de los trabajadores.

“Esto significa que ese porcentaje que hasta ahora se cobraba por fuera del salario será reconocido salarialmente y tendrá impacto en nuestros haberes”, señalo el titular del SOEM.

A partir de esta incorporación, la recomposición salarial alcanza un 4%, que será percibido a fin de mes junto con los haberes correspondientes al mes de agosto.

Fontana remarcó que este resultado es consecuencia directa de la postura sostenida por el sindicato durante las negociaciones.

“Este aumento en blanco es gracias a que el SOEM no bajó los brazos”.

“Todavía no es lo justo ni suficiente”

Ademas, apunto que el acuerdo alcanzado representa un avance, aunque advirtieron que todavía quedan cuestiones pendientes.

“Sabemos que todavía no es lo que consideramos justo ni suficiente, pero hoy podemos decir que conseguimos un avance concreto”, expreso.

En ese sentido, remarco que el blanqueo del porcentaje constituye un reconocimiento salarial que tendrá impacto concreto en los haberes de los trabajadores municipales.

El reclamo continuará en septiembre

El SOEM dejó en claro que el acuerdo alcanzado no significa el cierre de las negociaciones.

“Esto no significa que terminamos de reclamar”, afirmaron, al tiempo que adelantaron que quedó prevista una nueva reunión durante el mes de septiembre para continuar abordando los temas que preocupan a los empleados municipales.

Además, desde el gremio indicaron que habrá novedades relacionadas con la entrega de ropa de trabajo, otro de los reclamos planteados por los trabajadores.

Finalmente, Fontana destacó la predisposición del nuevo secretario de Gobierno y reafirmó la continuidad de la tarea gremial en defensa de los trabajadores municipales.

“Seguimos firmes. Seguimos defendiendo nuestro salario. Lo que corresponde se reclama y se defiende”, concluyó el SOEM.