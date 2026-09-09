Sergio Piana: “Este foro sobre turismo tiene como fin volver a motivar a los federaenses”

El referente político de Federación, Sergio Piana, brindó una extensa entrevista al programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación, donde analizó el presente de la ciudad y explicó los objetivos del Foro de Turismo “Federación: La Reconstrucción”, que tendrá lugar este viernes y contará con la participación de especialistas vinculados al turismo, la gestión pública y el posicionamiento de destinos.

Piana sostuvo que la iniciativa nació a partir de conversaciones con vecinos y distintos sectores de la comunidad, ante la necesidad de generar un espacio que permita mirar hacia el futuro y recuperar el dinamismo que caracterizó históricamente a Federación.

“Este foro sobre turismo tiene como fin volver a motivar a los federaenses”, resumió.

“Federación tiene mucho más que termalismo”

Durante la entrevista, Piana recordó el importante crecimiento que experimentó la ciudad a partir del desarrollo del turismo termal, aunque consideró necesario ampliar la mirada y poner en valor otros atractivos y características de Federación.

“Debemos lograr romper eso y decir que Federación tiene otras características, tiene otros atractivos”, señaló.

En ese sentido, reconoció que actualmente existe una percepción de estancamiento en la actividad turística y comercial.

“Seguramente muchos, si no todos, vamos a compartir que hay un aplastamiento, un amesetamiento en cuanto a la recepción de turistas. El comerciante dice que vende menos, que entra menos gente a su negocio y el ciudadano está un poco desanimado de la realidad”, expresó.

Frente a esta situación, explicó que la intención del foro no es buscar responsables ni quedarse en discusiones sobre el pasado.

“Podemos discutir los motivos, las políticas nacionales, provinciales y locales, pero vamos para adelante”, afirmó.

Recuperar el orgullo federaense

Para Piana, el turismo debe ser entendido como uno de los principales motores económicos de la ciudad, ya que su actividad genera movimiento y oportunidades para diferentes sectores.

“Todos los motores productivos derraman algo en la ciudad. El inversor, el comerciante, el vecino, el que corta el pasto, el pintor, todos forman parte de una ciudad que se mueve”, señaló.

En ese marco, sostuvo que uno de los principales objetivos es recuperar el sentido de pertenencia y el orgullo por Federación.

“Pretende ser una motivación al ciudadano federaense, remover ese orgullo que tenemos por nuestro pueblo y por nuestra ciudad, y decir que tenemos que cambiar esto, que tenemos que ir para adelante y mejorar”, manifestó.

Piana insistió en que la propuesta busca evitar la crítica destructiva.

“No sirve de mucho detenernos solamente a pensar en lo que no hicimos, en lo que hicimos mal o en lo que ya pasó. Tenemos que mirar para adelante”, sostuvo.

“Somos una ciudad turística y una ciudad hermosa”

El dirigente explicó que el nombre del foro, “Federación: La Reconstrucción”, busca expresar una mirada más amplia que la exclusivamente turística.

“No es solamente pensar que turismo es un hotel y una familia que llega en un auto y se hospeda. Es mucho más amplio que eso. Tenemos que volver a decir que somos una ciudad turística, pero primero somos una ciudad hermosa”, expresó.

Según indicó, el desafío es trabajar para mejorar la ciudad en todos sus aspectos y lograr que tanto los vecinos como los visitantes vuelvan a sentirse atraídos por Federación.

“Tenemos que volver a creérnosla y hacer lo posible por mejorarla. Que el turista cuando venga diga: ‘Qué bárbaro, me vengo a vivir’, o ‘Me encantaría que mi ciudad sea así’”, afirmó.

Un llamado a dejar atrás las diferencias

Piana también consideró que uno de los desafíos de la ciudad es recuperar la capacidad de trabajar detrás de objetivos comunes, como ocurrió en otras etapas de la historia de Federación.

“Tenemos que involucrar a todos: al municipio, al vecino, al hotelero, al gastronómico, al inversor, a las fuerzas de seguridad. Todos tenemos que participar”, remarcó.

Además, sostuvo que la discusión y las diferencias de opinión pueden ser positivas cuando se orientan a encontrar soluciones.

“Una unión que tenga discusiones y distintas aristas está bien. Desde la amplitud, la variedad y la discusión es donde seguramente pueden salir mejores ideas”, consideró.

En ese sentido, recordó momentos de la historia local en los que diferentes sectores dejaron de lado sus diferencias para impulsar grandes transformaciones.

“Hay vecinos que cuentan cómo, en determinados momentos, se olvidaron de algunos colores y de algunas banderas y dijeron: ‘Esto es por Federación’. Las grandes obras de Federación sucedieron ahí”, destacó.

La preocupación por la imagen del destino

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la imagen turística de la ciudad y las críticas que circulan, especialmente en redes sociales.

Piana relató que comenzó a interiorizarse en comentarios realizados por viajeros y usuarios de motorhomes, donde algunos manifestaban experiencias negativas y recomendaban no visitar Federación por la falta de determinados servicios.

“Cuando empezamos a ver ese deterioro, decís: ‘Algo me tiene que mover esto, tengo que generar un cambio’. Y eso es lo que queremos despertarle al vecino”, expresó.

Para el organizador del foro, el camino debe ser reconocer los problemas, debatirlos y buscar soluciones.

“¿Qué pasa con la calle? ¿Qué pasa con la vereda? ¿Qué pasa con la basura? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el turismo que no viene? ¿Qué pasa con el Parque Termal? Empecemos a blanquear las cosas y a mejorarlas”, propuso.

“El Plan Estratégico está vencido”

Consultado sobre la necesidad de reformular el Plan Estratégico de Federación, Piana fue contundente.

“El Plan Estratégico está vencido. Hay que trabajar en eso y tenemos que tomar el desafío”, afirmó.

Consideró que en los últimos años se produjeron cambios importantes, especialmente a partir del avance de la tecnología, que deben ser incorporados a la planificación de la ciudad.

“Hay que empezar a aplicar la tecnología y trabajar con ella para todo: para el control, la transparencia, la venta y para muchas otras cuestiones”, señaló.

La necesidad de involucrar a los jóvenes

Piana también puso el foco en la situación de los jóvenes y consideró fundamental generar condiciones para que encuentren oportunidades y decidan proyectar su futuro en Federación.

“Tenemos que involucrar a los jóvenes. Hay muchos jóvenes a los que no les gusta Federación y no nos tenemos que engañar, esa es una realidad. Tenemos que preguntarnos qué opciones les estamos dando y qué les brindamos para que se queden y echen raíces acá”, expresó.

Para el dirigente, la reconstrucción y el crecimiento de la ciudad deben ser abordados desde una mirada amplia y colectiva.

“No es solo política, no es solo el inversor, no es solo un sector. Es entre todos”, sintetizó.

Tres disertantes y una propuesta abierta a toda la comunidad

Piana confirmó que el foro contará con la participación de tres disertantes de distintos ámbitos vinculados al turismo y al desarrollo de destinos.

Entre ellos mencionó a la arquitecta Inés Presman, vinculada a la gestión y promoción turística de Corrientes, y a Bernardo Racedo Aragón, referente con experiencia en la gestión pública y privada del sector turístico.

Además, participará la agencia Membranding, que presentará su experiencia en el trabajo de reposicionamiento y fortalecimiento de marcas de destinos turísticos, entre ellas la experiencia vinculada a Bariloche.

“Nos interesa reflotar y hacer resurgir nuestra marca, nuestra marca turística y nuestra marca como ciudad”, explicó Piana.

El Foro de Turismo “Federación: La Reconstrucción” se realizará este viernes 11 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Salón Bahía del Hotel Arena Resort.

La convocatoria será gratuita y abierta a toda la comunidad. Durante el encuentro, los asistentes podrán participar y realizar preguntas y propuestas mediante herramientas digitales.

Además, guías de turismo de Federación colaborarán con la organización y moderación del encuentro, con el objetivo de generar una jornada dinámica y participativa.

“Convocamos a todo el mundo, a todos los vecinos, a los trabajadores, a los inversores, a los comerciantes y a quienes quieran participar. La idea es pensar entre todos en la Federación que queremos y mirar hacia el futuro”, concluyó Sergio Piana.