Sergio Urribarri cumple 68 años en prisión: del poder en Entre Ríos a la cárcel

Sergio Daniel Urribarri cumple 68 años este miércoles 7 de octubre y lo hace en una situación que contrasta fuertemente con buena parte de su extensa trayectoria política: está detenido en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú.

El exmandatario entrerriano cumple allí una condena de ocho años de prisión por delitos de corrupción cometidos durante su último gobierno, luego de que el fallo quedara firme a comienzos de septiembre, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado en el expediente.

Es, además, el primer cumpleaños que Urribarri atraviesa encarcelado.

De General Campos al gobierno de Entre Ríos

La historia política del exgobernador comenzó mucho antes de alcanzar el máximo cargo institucional de la provincia.

Nacido en Arroyo Barú y criado entre distintas localidades entrerrianas debido al trabajo ferroviario de su padre, Urribarri dio sus primeros pasos en la actividad pública siendo muy joven. A los 20 años asumió la presidencia de la Biblioteca Popular de General Campos, localidad donde también desarrolló parte de su vida vinculada al fútbol.

Antes de llegar a la Gobernación fue diputado provincial durante tres períodos y posteriormente ocupó el cargo de ministro de Gobierno durante el tercer mandato de Jorge Busti.

Fue precisamente Busti quien lo señaló como su sucesor político y lo impulsó como candidato a gobernador.

En 2007, Urribarri llegó a la Gobernación de Entre Ríos y se convirtió en el séptimo gobernador de la provincia desde la recuperación democrática.

Dos mandatos y una fuerte proyección política

Urribarri gobernó Entre Ríos durante dos períodos consecutivos, entre 2007 y 2015, y durante esos años consolidó una fuerte estructura política dentro del peronismo entrerriano.

Su figura llegó incluso a trascender los límites provinciales y, durante un período, coqueteó con la posibilidad de competir por la Presidencia de la Nación.

Sin embargo, aquella proyección nacional terminaría chocando con las causas judiciales que comenzaron a complicar su futuro político.

Del poder al banquillo de los acusados

El punto de quiebre llegó con el avance de las investigaciones por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión.

En 2021 comenzó el megajuicio que tuvo a Urribarri en el banquillo de los acusados. Al año siguiente, en 2022, fue condenado a ocho años de prisión.

El fallo, sin embargo, todavía debía atravesar distintas instancias de revisión hasta quedar firme.

Finalmente, a comienzos de septiembre de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso, dejando firme la condena y habilitando su cumplimiento efectivo.

Urribarri fue trasladado a la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, donde actualmente permanece alojado.

Una historia atravesada por la política y el fútbol

Más allá de su carrera política, Urribarri siempre mantuvo una fuerte vinculación con el fútbol.

En distintas oportunidades recordó su paso por Juventud Unida de General Campos, donde jugaba como marcador de punta izquierda.

“Era bastante bocón, por lo que veía la roja seguido”, recordó alguna vez al referirse a aquella etapa.

El vínculo con el fútbol también estuvo presente en su actividad institucional. Durante años fue presidente de la Liga Concordiense de Fútbol.

La pasión por ese deporte, según contó en diferentes oportunidades, también era una tradición familiar.

Un cumpleaños muy distinto

A los 68 años, la vida de Sergio Urribarri transcurre lejos de los despachos oficiales, de las campañas electorales y de las estructuras de poder que durante años marcaron su trayectoria.

El hombre que llegó a gobernar Entre Ríos durante ocho años, que construyó una importante estructura política y que llegó a proyectarse hacia la escena nacional, cumple hoy su primer aniversario de vida privado de la libertad.

Su historia política, que comenzó cuando apenas tenía 20 años en General Campos, atraviesa ahora uno de sus capítulos más complejos: Urribarri cumple 68 años en una celda de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, cumpliendo una condena de ocho años de prisión.

Con información de Entre Rios ahora

Redaccion de 7Paginas