Sergio Zubarán, el peluquero de Federación que en su tiempo libre busca oro

“Yo no vivo del oro, lo hago como una búsqueda artesanal. Me llena el alma, me hace sentir vivo”, expresó Zubarán en la entrevista televisiva, donde compartió su historia de vida, motivaciones y el quiebre que lo llevó a este singular pasatiempo.

Una pasión que nació en la pandemia

Todo comenzó durante los meses de encierro por la pandemia, cuando Sergio, como tantos otros, sintió que la vida se le escapaba detrás de una ventana. Ese fue el punto de inflexión que lo empujó a seguir un viejo anhelo: buscar oro como los pioneros del lejano oeste.

“No quería ver la vida pasar por la ventana”, recuerda. Fue así que comenzó a investigar, prepararse y viajar hasta La Carolina, en San Luis, un histórico pueblo minero donde aún hoy se pueden encontrar pequeñas partículas del preciado metal en los ríos.

Entre tijeras y bateas

Con más de 34 años de experiencia como peluquero, Zubarán es conocido en Federación por su profesionalismo y carisma. Pero cada tanto, cambia la tijera por una batea, un canalón, y una carpa donde se instala durante 15 o 20 días para buscar oro, en soledad y en plena naturaleza.

“Me gusta el frío, el calor, el cansancio… todo eso me hace sentir vivo”, explica. “Esto no se trata de plata, se trata de libertad”, añade emocionado.

Una búsqueda con alma propia

La historia no es sólo sobre oro. Es sobre la importancia de seguir los sueños, de desafiar la rutina y encontrar un propósito que nos conecte con lo esencial. “A mí no me interesa la explotación ni la venta. Lo mío es una búsqueda artesanal. Busco emoción, conexión con la naturaleza, con mi hijo, conmigo mismo”, afirma.

Zubarán asegura que sus primeros intentos fueron frustrantes, pero con paciencia y trabajo empezó a encontrar pequeñas pepitas. “La primera vez que hallé una chispa de oro fue glorioso. Me abracé con mi hijo como si hubiéramos hecho un gol en el Mundial”, relató.

De Federación a las montañas de San Luis

El barbero recorre más de 1.100 kilómetros desde Entre Ríos hasta las sierras puntanas para dedicarse a esta actividad. Con herramientas simples y técnicas heredadas de generaciones pasadas, pasa horas filtrando tierra, siguiendo la corriente del agua, y esperando ese pequeño destello amarillo que justifique toda la travesía.

“Mis amigos se reían al principio. Hoy me dicen ‘acá viene el buscador de oro’, y yo les digo: sí, acá estoy. Vivo mi propia aventura. La que nadie creía que yo podía vivir”, dice con orgullo.

Una historia que inspira

La crónica cerró con una reflexión que resonó en los televidentes: “Sergio no fue a buscar plata, fue a buscar libertad. El verdadero tesoro está en atreverse a vivir lo que uno ama, sin esperar el momento perfecto”.

Desde Federación para el país, la historia de Sergio Zubarán nos recuerda que nunca es tarde para buscar nuestros propios sueños, incluso si están escondidos bajo la tierra, esperando ser descubiertos.

