«Si dicen que atienden 200 pacientes por mes en salud mental, están mintiendo», afirmó una sobreviviente de un intento de suicidio en Federación

La obstetra Margarita Zerda decidió contar uno de los episodios más difíciles de su vida: el intento de suicidio que atravesó cuando tenía apenas 17 años. Lo hizo durante una entrevista en el programa «Entre Líneas», de Radio UNO Federación, donde además realizó un fuerte cuestionamiento al sistema de atención en salud mental y convocó a la comunidad a involucrarse activamente en la prevención.

Zerda explicó que la decisión de hablar públicamente sobre su experiencia tiene un objetivo claro: ayudar a otras personas que hoy atraviesan situaciones similares.

«Está hablando una sobreviviente de suicidio. Si cuento lo que me pasó a mí, es posible que otras personas también se animen a hablar y podamos hacer algo», expresó.

«El suicidio es una situación de desesperanza»

Durante la entrevista, sostuvo que el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal, aunque aseguró que muchas de sus raíces se encuentran en el ámbito familiar.

«El suicidio es una situación de desesperanza. Es la idea de que ya no quiero a nadie y nadie me quiere.»

Recordó que creció en un entorno marcado por la violencia y que esa realidad la llevó a intentar quitarse la vida siendo adolescente.

«Vivía en un ambiente donde la violencia era el rector. Llegó un momento en que entendí que debía elegir entre ellos o yo. Tenía 17 años y me fui de mi casa.»

«Las adicciones tapan el dolor»

En otro tramo de la charla, Zerda se refirió a la relación entre las adicciones y los problemas de salud mental.

Contrariamente a la creencia de que el consumo de drogas conduce directamente al suicidio, consideró que muchas personas recurren a las sustancias para intentar aliviar el sufrimiento emocional.

«La droga vino a instalarse como un sucedáneo del dolor. Me duele mucho, entonces me emborracho o consumo para tapar la realidad. Pero llega un momento en que ya no alcanza.»

También mencionó que el alcohol, los psicofármacos y otras sustancias son utilizados con frecuencia para ocultar conflictos que nunca llegan a expresarse.

Críticas al Estado y al sistema de salud

Uno de los momentos más fuerte de la entrevista fue cuando cuestionó el funcionamiento del sistema de salud mental en Federación.

«Que no nos mientan más. Si dicen que en Federación atienden 200 pacientes por mes en salud mental, están mintiendo.»

En ese sentido, cuestionó la cantidad de profesionales disponibles y pidió mayores explicaciones a las autoridades.

«No podés atender 200 personas por mes con tres psicólogos y dos psiquiatras. Que expliquen cuánto tiempo le dedican a cada paciente.»

También criticó la decisión del municipio de prescindir de profesionales de la salud mental.

«Salga el intendente Ricardo Bravo a explicar por qué a fines del año pasado se fueron dos profesionales.»

«Entre Ríos encabeza las estadísticas»

Zerda sostuvo que la problemática requiere acciones urgentes y recordó que la provincia presenta índices preocupantes.

Según explicó, cada suicidio afecta a un amplio círculo de familiares, amigos, compañeros de estudio y de trabajo, por lo que insistió en la necesidad de implementar políticas de acompañamiento posteriores a estos hechos.

«No alcanza con hablar de prevención. También hace falta trabajar en la postvención, acompañando a quienes quedan devastados por estas pérdidas.»

«Hoy tenemos jóvenes de cristal»

La profesional también reflexionó sobre los cambios sociales que, a su entender, agravan la problemática.

Señaló que la pandemia profundizó el aislamiento, debilitó los vínculos y dejó a muchos jóvenes con escasas herramientas emocionales.

«Hoy veo jóvenes de cristal, que se rompen por cualquier cosa. Hay una pérdida de identidad, falta de proyectos de vida y muy poca capacidad para hablar de lo que nos duele.»

A ello sumó la pérdida de valores, la crisis del tejido social y el debilitamiento de los vínculos familiares.

Un espacio para escuchar y acompañar

Frente a esta realidad, Zerda anunció que desde este viernes pondrá en marcha un espacio gratuito de encuentro destinado a personas que atraviesan problemas de salud mental, familiares de personas con adicciones o quienes simplemente necesiten ser escuchados.

Aclaró que no se trata de un taller tradicional, sino de un lugar para compartir experiencias y construir redes de contención.

«Yo ya conté lo que me pasó. Ahora quiero escuchar a los demás. Entre todos podemos aportar algo para ayudar.»

Finalmente, convocó a la comunidad a dejar de ocultar el sufrimiento y animarse a hablar.

«No nos quedemos callados. Empecemos a descargarnos, a escucharnos y a tenderle una mano al que está sufriendo. El silencio también puede matar.», apuntó.