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Lunes 13 de julio de 2026
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Si no hay una propuesta salarial superadora, UPCN se prepara para un paro activo

La Comisión Directiva de UPCN Entre Ríos se reunió este lunes y resolvió llevar adelante un paro activo de 24 horas en toda la administración pública en caso de que el gobierno no presente una propuesta superadora en la nueva audiencia de paritaria salarial, convocada para este martes a las 14. La fecha se fijará durante el transcurso de esta semana, conforme el resultado de las negociaciones.
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Redacción 7Paginas

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El Sindicato explicó a 7Paginas, que la modalidad de paro activo responde a la necesidad de sostener la prestación de los servicios esenciales y, al mismo tiempo, expresar la disconformidad de los trabajadores con la política salarial del gobierno provincial. La medida buscará, además, explicar y visibilizar ante la sociedad entrerriana la dramática situación que atraviesan los compañeros, quienes ven cada día más deteriorado su poder adquisitivo.

«No se puede dejar a la deriva a niños y adolescentes del Copnaf; tampoco se puede dejar sin atención al sistema de salud, que se encuentra desbordado por una demanda creciente producto de la situación económica. Y lo mismo ocurre en cada ámbito de la administración pública», señalaron desde UPCN. Por ese motivo, el gremio impulsa un paro activo, con participación y compromiso de los trabajadores.

La audiencia paritaria fue convocada por el gobierno provincial para este martes 14 de julio a las 14.