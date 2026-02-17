“Si no sos mía te mato”: joven denunció a su ex pareja, un policía de Gualeguaychú, por violencia de género

La publicación generó una fuerte repercusión y un amplio respaldo de vecinos que reclamaron una rápida intervención de la Justicia. La indignación social se profundizó al conocerse que el acusado pertenece a la fuerza policial.

La denuncia y los hechos relatados

Según consta en la denuncia radicada en sede policial y difundida por la propia víctima, los episodios más graves habrían ocurrido el 14 de febrero. En su exposición, Camila describió una noche marcada por agresiones físicas, amenazas y violencia psicológica.

De acuerdo a su relato, el denunciado —identificado por ella como Nicolás Galante— habría utilizado un cuchillo de cocina con el que le provocó una lesión en el brazo. También aseguró que en un momento le ofreció su arma reglamentaria y la instó a quitarse la vida.

La joven describió situaciones de manipulación y amenazas sufridas ese día, en el que, según denunció, fue tomada del cuello y casi asfixiada. Indicó también que una vecina acudió en su auxilio hasta la llegada de la Policía y de su padre.

Pero en su testimonio público, también hizo referencia a un embarazo de seis semanas y media, asegurando que fue obligada a abortar y que atravesó ese proceso en un contexto de extrema vulnerabilidad.

Amenazas y temor

Además, la publicación en redes estuvo acompañada por fotografías en las que la joven mostró marcas de golpes en su cuerpo, además de capturas de pantalla con presuntos mensajes enviados por su ex pareja. En ellos se leen amenazas como: “No te voy a dejar en paz y donde te vea con otro te pego un tiro” y “vas a ser mía para siempre”.

En otro tramo de su descargo, expresó el miedo que siente actualmente: señaló que no puede asistir a su trabajo con normalidad, que cuenta con botón antipánico y que teme por su integridad mientras el denunciado continúe en libertad.

“Si la justicia no hace nada, que la justicia social sí”, escribió en una de sus publicaciones, pidiendo difusión y protección. También cuestionó que la condición de policía pueda implicar algún tipo de impunidad.

Fuerte repercusión

Tal lo constatado por 7Paginas, el caso tuvo un fuerte impacto en la comunidad de Gualeguaychú, especialmente en redes sociales, donde vecinos manifestaron su apoyo a la joven y reclamaron celeridad en la investigación.

Hasta el momento se aguardan definiciones judiciales respecto a las medidas que podrían adoptarse en el marco de la denuncia.

Redaccion de 7Paginas