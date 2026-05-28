Si se da un resultado, podría haber campeón

Una fecha muy particular porque de darse un resultado ya puede haber Campeón. Y este es el caso de que Libertad gane y Salto Grande pierda, haciendo que el Lobo ya gane el torneo una fecha antes. Cualquier otro resultado mantiene todo en vilo hasta la última fecha. Y ambos tienen partidos realmente complicados este fin de semana.

En la A sobresale el partido que va a jugar el puntero, Libertad, nada menos que en La Criolla ante Alberdi. Los hermanos Buruchaga enfrentarán al club que los vio nacer futbolísticamente en un reducto siempre complicado para todos, y más teniendo en cuenta que Alberdi no se bajó de la lucha de arriba. El Lobo, como dijimos líneas arriba, sabe que ganando tiene un alto porcentaje del torneo en su bolsillo y si las noticias que lleguen desde Colonia Ayuí son de derrota de su escolta, dará la vuelta olímpica allí en La Criolla. Si no, a esperar.

El escolta, Salto Grande, tendrá otro duro partido en su visita a Colonia Ayuí ante 9 de Julio que si bien tiene 9 puntos allí en su cancha se hace un equipo cerrado y complicado para todos. Los de Mario Delduca saben que tienen que ganar para mantener viva la esperanza de llegar con chances de título a la última fecha, en este buen retorno que han tenido a la Primera A.

La Bianca, otro que está expectante en tercer lugar, va a recibir a otro en la misma condición, San Lorenzo de Villa Adela en lo que promete ser otro buen partido de la jornada.

Recordemos que el Campeón de este Apertura clasifica para el Torneo Regional Federal Amateur 26/27. Y del segundo al quinto jugarán el Petit Torneo cuyo ganador enfrentará a Comunicaciones ganador del mismo mini certamen del año pasado para lograr la tercera plaza al Regional, ya que San Lorenzo por ser campeón del año pasado ya también tiene su plaza lista.

PROGRAMACIÓN PRIMERA A

SABADO 30 DE MAYO

Estadio Ciudad de Concordia

16.30hs: Constitución vs. Colegiales.

DOMINGO 31 DE MAYO

Cancha de La Bianca

16.00hs: La Bianca vs. San Lorenzo.

En La Criolla

16.00hs: Alberdi vs. Libertad.

En Colonia Ayuí

16.00hs: 9 de Julio vs. Salto Grande.

Cancha de Nebel

16.00hs: Nebel vs. Santa María.

Cancha de Santa María

16.00hs: Comunicaciones vs. Real Concordia.

POSICIONES

PRIMERA A

Libertad 20 puntos, Salto Grande 19, La Bianca 16, Alberdi y Comunicaciones 15, San Lorenzo 12, Santa María 11, Constitución 10, Colegiales y 9 de Julio 9, Real Concordia 8, Nebel 6.

En La imagen: Libertad, que puede ser campeón este domingo.

Por Edgardo Perafan