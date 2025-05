“Si vuelvo a la Argentina, sé que mi destino será la cárcel de Ezeiza”, dijo Kueider

Kueider repaso su situación actual, donde admitió que se encuentra bajo prisión domiciliaria en Asunción, Paraguay, desde hace casi 5 meses. Describe su día a día como limitado a ver televisión y revisar material relacionado con las causas judiciales en Argentina.

Aunque se encuentra en una casa con algunas comodidades, enfatiza que no la está pasando bien y que el encierro afecta la salud mental. Además, explicó que su permanencia en prisión domiciliaria en Paraguay se debe a una cuestión de arraigo por ser extranjero, ya que voluntariamente se presentó a declarar y no estuvo detenido inicialmente

Lamenta tener que quedarse en Paraguay, ya que desea volver a Argentina para estar con sus hijos y familiares.

Respecto del incidente en Paraguay mencionó brevemente que el dinero encontrado procedía de Paraguay, de “otras operaciones que no son mías”.

En otro tramo de la entrevista, calificó la causa que lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado en su contra como “un chiste” comparado con la causa de Paraguay. Afirma que la justicia de San Isidro lo vincula a un asunto con el que no tiene “absolutamente nada que ver” y denuncia la invención de una “asociación ilícita agarrada totalmente de los pelos”. Considera que el lavado de activos se basa en datos “irrisorios” e “incomprensibles” y advierte que sufre un “daño irreparable” causado por el accionar de la justicia de San Isidro, que ha sido “muy potenciada”.

Piensa que hay que evaluar el accionar de la justicia en su caso y que está investigando y guardando documentación al respecto. En ese marco, se considera un “chivo expiatorio” y que hay “otras cosas que tienen que ver” con intereses desconocidos y reitera que todo lo actuado es un “abuso total de autoridad” por parte de la justicia.

Kueider identifica la causa Securitas como el supuesto “delito precedente” del lavado de activos, específicamente vinculado a departamentos en Paraná y señala que su conexión con este precedente es “casi un chiste, le diría un chiste de muy mal gusto”.

Explicó que pidió que la causa de enriquecimiento ilícito iniciada en Concordia fuera derivada a Arroyo Salgado por dos motivos: porque se mencionaba a su hijo menor de edad en los medios, y por la cuestión de competencia. Argumenta que a partir de una publicación periodística se iniciaron dos investigaciones por el mismo hecho, en dos jurisdicciones distintas (Entre Ríos y San Isidro), lo cual considera “inconstitucional” y “doble persecución política”.

Respecto de la relación con los hermanos Tortul y la causa Securitas, Kueider señaló en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), que los haya conocido y dice que nunca habló con ellos. Rechaza ser la persona apodada “Turco Cuider” mencionada en mensajes entre los Tórtul, señalando errores de ortografía en el nombre y que no estaba en Concordia el día en cuestión. Afirma que los investigadores podrían verificar fácilmente los llamados o mensajes para desmentir esta vinculación.

También explicó cómo fue la compra de departamentos en el edificio Live. Declaró que los departamentos y cocheras se compraron a través de la empresa Betail, que es una firma que inició con su primo para un proyecto vinculado a pollos; que tomaron un préstamo para la inversión inicial, pero la pandemia detuvo el proyecto. Ante la imposibilidad de invertir en el proyecto original y para resguardar el dinero del préstamo que generaba intereses, surgió la oportunidad de invertir en los departamentos para mantener el valor de los fondos. Indicó que el precio pagado por los departamentos está documentado en los boletos de compraventa y en la causa judicial e identificó a los vendedores como “los chicos de Dujovne Pérez”.

Al ser consultado por otras empresas, admitió tener una empresa con su hijo llamada Decom SA, dedicada a marketing, comunicación y desarrollo de software, que “funcionaba muy bastante bien” hasta que se vio afectada por su situación judicial. Desmintió que Decom sea una “empresa fantasma”, afirmando que tiene facturación comprobable y que sus trabajos se han hecho para particulares, no para el Estado, salvo una campaña para el Partido Justicialista.

En relación con ENERSA, aclaró, basándose en un informe oficial de Enersa, que nunca fue empleado, funcionario, director, ni síndico de la empresa. Su único rol documentado fue haber firmado las actas de asambleas anuales. Afirmó que nunca asistió a ninguna asamblea y que las actas le eran llevadas a su despacho para firmar. Y negó haber tenido injerencia o vinculación administrativa con Enersa.

Como secretario General de la Gobernación, también negó haberse enterado de coimas o irregularidades relacionadas con contratos de Enersa, incluyendo el de Securitas, del cual se enteró por la prensa.

Después explicó su relación con José Gervasio Laporte, quien era el secretario Legal y Técnico y revisaba todos los decretos del gobernador Gustavo Bordet. Indicó que lo sorprendió leer en el informe de los fiscales la alegación de que Laporte recibía dinero de los Tórtul, ya que “siempre se jactaba” de garantizar que el Estado no tendría problemas judiciales por su estricto control legal. Si bien aclaró que no puede afirmar su responsabilidad, admitió que le sorprendió.

Y respecto de los videos filtrados donde se lo ve contando dinero en su despacho de la gobernación, confirmó que instaló cámaras en su oficina por transparencia y seguridad. Afirmó que el dinero mostrado en los videos correspondía a “gastos reservados”. Explicó la presencia de dólares porque una pequeña porción de esos gastos se mantenía en moneda extranjera para viajes del gobernador al exterior o emergencias imprevistas. Dijo que él mismo mandaba a cambiar el dinero con empleados del área y denunció el hackeo de las cámaras y pidió que se investigara el origen del dinero ante el Ministerio Público Fiscal.

Indicó que conservó copias de los videos originales en su casa (luego recuperadas en un allanamiento) con el propósito de protegerse tras recibir amenazas que mencionaban los videos y negó que quisiera ocultar o destruir los videos.

Reconoció haber editado el pendrive que entregó inicialmente a la justicia, quitando algunas partes, explicando que lo hizo para evitar una difusión más amplia de ese material y asumiendo que solo querían las imágenes; y lamentó que esto se usara para frenar la investigación, pero no le pareció motivo suficiente para detenerla.

Presentó la declaración de Gustavo Tórtul (director del Servicio Contable de la Gobernación), quien aparece en los videos, explicando el procedimiento administrativo de los gastos reservados como totalmente lícito y legal. Expresó que no puede afirmar con pruebas cómo se filtraron los videos ni acusar a nadie específico del hackeo.

Y volvió a hablar de la “conexión Securitas”, pero esta vez por haber instalado un servicio de alarma en su domicilio. Relató que hace años contrató un servicio de alarma y monitoreo para su casa en Concordia tras un asalto, y que luego se enteró que era facturado por Securitas. Este servicio pagado por él se ha agregado a la causa como un indicio más de conexión con Securitas para justificar el lavado de activos, lo cual considera “tan agarrado de los pelos”.

Respecto de la “falsa denuncia” sobre acciones de Betail y Yara Ginsel, desmintió categóricamente la afirmación del periodista Cristian Sanz y otros de que su asistente, Yara Ginsel, sea testaferro y que él le transfirió acciones de Betail. Calificó la denuncia de Sans como “una falsa denuncia” y afirmó tener las pruebas (“la trazabilidad de las acciones de Betail”) para demostrar que es mentira y que Yara Ginsel no aparece como accionista de Betail.

Considera que la jueza no ha investigado esta afirmación y que la intención detrás de la causa es otra.

En relación con Bordet indicó que no ha tenido ningún contacto con el ex gobernador Bordet desde que comenzó su situación judicial.

Y de su futuro político, subrayó que es consciente de que su carrera política está en pausa debido a la investigación judicial. Afirma que no será candidato ni ocupará ningún cargo público mientras dure la investigación. Su regreso a la política dependerá de que la investigación termine favorablemente.

De la situación de su entorno que está detenido, indicó que sabe de esa situación por varias personas a través de abogados. Encuentra estas detenciones “una barbaridad”, “un exceso, un abuso total de autoridad” e “increíble”. Cree que se ha construido una “mega causa” para meter presa a gente y se reitera como “chivo expiatorio”.

Mientras espera la resolución judicial, se mostró firme: “Quiero volver a ver a mis hijos, no me estoy fugando de nada”. Aunque admitió que “si vuelvo a la Argentina, sé que mi destino será la cárcel de Ezeiza”.

– ¿Hace cuántos días que está con prisión domiciliaria en Asunción del Paraguay?

-Y ya van para cinco meses.

-¿Y cómo es su día a día en ese lugar? ¿Qué hace?

-Básicamente… a ver, uno no puede salir ni a la calle. Por lo tanto, lo que puede hacer es ver televisión. Yo me dedico mucho, en realidad, a ver todo el tema de la causa, sobre todo la de la causa de (jueza Federal de San Isidro, Sandra) Arroyo Salgado. La causa de Seguritas, que hay mucho, mucho material allí. Así que me aboco a ver los avances de eso, las nuevas medidas, las cuestiones que van surgiendo… y bueno, nada, no hay mucho para hacer, digamos.

– ¿Es una casa cómoda, con algunas comodidades, como para pasarla medianamente bien?

-Cuando uno está encerrado no la pasa bien, digamos. Uno, si dice, sí la estoy pasando bien; la verdad es que no la estoy pasando bien. Simplemente decirle eso. Después, la comodidad, si es grande o chico, es irrelevante a los fines de la cuestión de la salud mental de uno en situación de estas características, ¿no es cierto? Obviamente, no debe ser lo mismo -porque no conozco- estar en un calabozo como están encerrados y justamente algunos conocidos que han vinculado a esta causa y otros que…

– ¿Ya le vamos a preguntar de ese punto específico? ¿Por qué se tuvieron que ir del otro departamento? Porque la información era como que los había echado el consorcio.

-Mire generalmente, cuando hay una custodia policial, sea por lo que fuere, ya sea por una guardia, porque está custodiando a algún funcionario, porque vive un gobernador, vive un X, los vecinos quedan tranquilos… ¿no? porque hay una un policía permanentemente en la calle. Aquí aparentemente había vecinos de ese edificio que les molestaba la presencia policial.

– ¿Habiendo pasado más de cuatro meses de detención domiciliaria, usted se arrepiente de lo que lo llevó a ese lugar? Por la decisión de la Justicia paraguaya. Puede reconocer que se equivocó; porque está claro que un senador de la Nación no puede cometer semejante error. ¿Usted sabía perfectamente lo que establecen las leyes internacionales sobre el traslado de dinero? Y más en un paso fronterizo. Puede reconocerlo.

-Sí. Lo he manifestado en otras notas. Ese es un dinero procedente de acá, de Paraguay, de otras operaciones que no son mías, digamos. Y, por supuesto, uno se arrepiente de cada minuto… primero, de haber accedido a recibir ese dinero para luego, digamos, trasladarlo ahí mismo, porque en realidad, es ahí mismo, era en el mismo lugar. No es que era muchos traslados, lo que pasa que era de noche en realidad. Bueno, si me remito a las crónicas periodísticas, vamos a estar horas hablando. Por eso decían lo que cometen contrabando pasan a esas horas y demás; les digo, miren, a esas horas se entra, porque si se sale de Buenos Aires a la mañana temprano, indefectiblemente se llega de noche a Ciudad del Este, así que nada que ver. Pero, lo que sí en Ciudad del Este no había lugares para para cenar a esa hora. El error fue ese: si se hubiera llegado más temprano, no hubiera pasado eso. Pero, bueno, ya está. Por supuesto, que uno se arrepiente… dice… por qué viajé ese día, hubiera dejado para otro día; para qué fui y volví, ¿para qué? Bueno, tantas cosas ahora, por supuesto, que uno se arrepiente. Imagínese lo que ha significado para mi vida, para mi familia, para mi entorno, esta situación que fue muy potenciada por el accionar de la Justicia de San Isidro. Muy potenciada porque si yo me remito a la causa, Paraguay es un chiste hablado de lo que significa lo que ha construido San Isidro. El Juzgado de San Isidro con respecto a este tema, no vinculándome a un asunto que no tengo absolutamente nada que ver. Inventando una asociación ilícita, agarrada totalmente de los pelos, fundando un lavado de activos con datos realmente… algunos son irrisorios… que yo los voy a mostrar ahora realmente incomprensibles; incomprensibles y que han causado un daño irreparable a mí y a mucha gente. Yo creo que hay que evaluar el accionar de la Justicia en este caso, porque y lo voy a hacer. De hecho, estoy haciendo una investigación y estoy tomando notas y muchas cosas y guardando documentación, estudiando documentación al respecto, porque la verdad que es grave. Pero, bueno, a veces pasa, a mí me pasará. Le habrá pasado a otro, ¡les seguirá pasando a otro! Los trasfondos no los sé. Pero ya lo vamos a ir averiguando. Lo que sí es cierto es que el daño ha sido duro e irreparable. Para mí la causa es bastante injusta, bastante injusta. La causa Securita… a ver… el lavado de activo requiere un delito precedente. La causa Securita es, según Arroyo Salgado, delito precedente de lavado de activo con respecto a esos departamentos de Paraná, sí.

-Sí, sí, ya vamos a hablar en detalle de eso.

-El delito precedente, la conexión mía con el delito precedente es casi un chiste, diría de muy mal gusto.

-Kueider, usted pidió a la producción de este programa, especialmente por consejo de sus abogados paraguayos, no profundizar en estos temas de Paraguay y se lo vamos a respetar. Pero, usted tiene respuesta para con la Justicia de ese país respecto de lo que hacía con ese dinero y qué iba destinado. ¿Sus abogados tienen respuesta?

-Por supuesto, por supuesto. Por eso van 5 meses de investigación. Si no, esto se hubiera terminado esa misma noche. Por eso, tanto una instancia judicial así que, bueno, eso quedará… está en mano de los abogados. Están trabajando. Y bueno, se arribará a lo que corresponda en la sede judicial y las cosas se van a aclarar con su debido tiempo, ¿no?

-En esa casa de Paraguay usted está junto a Iara Guinsel. ¿O están viviendo separados?

-No, en la misma propiedad. Tenemos habitaciones independientes, pero en la misma propiedad.

– ¿Y tiene que pedir permiso para dar una entrevista como esta, por ejemplo?

– ¿A quién?

-Si tiene que pedir permiso al juez o al fiscal para dar esta entrevista. Tiene total independencia de manejo.

-No estoy incomunicado o no tengo problemas con dar entrevista. Doy entrevistas a quienes yo considero que le puedo dar una entrevista; nada más. He tenido millones de pedidos de entrevista. Trato de ser muy cauteloso con esto, porque en realidad el tratamiento mediático de este tipo de cuestiones nunca es favorable. O sea, uno a partir de esa noche a la cual ustedes me preguntan si me arrepentí y lo demás… esa noche fatídica… a partir de allí, el avance de la cuestión mediática y las hipótesis que se han construido, las cosas que se han inventado son la verdad que desastrosa. Uno parte de un prejuzgamiento. El hecho en sí… el hecho en sí… ustedes saben bien que yo he trabajado siempre en temas de comunicación. El hecho en sí es, digamos, para el que ve eso es una imagen terrible, ya de por sí es condenatoria. La imagen es condenatoria. Si no hubiera sentido esa imagen, no estaríamos hablando como existiera una imagen. La imagen es condenatoria, lo que han construido los medios alrededor de eso y de muchas otras cosas. Y después lo que Salgado Arroyo -junto con el fiscal- ha sido una cuestión de bueno… un edificio gigante de falsedades y calumnias. Y eso, por supuesto, lo consume la sociedad. Entonces uno desde… a ver… desde la política querer aclarar ahora esas cosas después del ya juzgamiento… primero prejuzgamiento, juzgamiento y ya la sentencia. Uno ya está sentenciado con este tema. Hoy por hoy uno se puede prestar a hacer notas y entrevistas, responder y demás, pero partimos de una base que…

-Usted considera que la condena social ha sido contundente.

-Yo la tengo… yo le puedo preguntar a ustedes. Ustedes como periodistas ya me condenaron, o sea, después se irán aclarando las cosas. Pero, a prima facie ya hubo una condena de todos. Entonces uno habla… habla y puede venir a una indagatoria periodística, pero ya fue juzgado. Yo sé que no voy a cambiar nada con esta indagatoria. Lo que sí me permite dar la entrevista… primero ustedes son periodistas respetables, por lo tanto, es un medio que va transmitir la entrevista. Después, yo tendré que mostrar o decir y convencer a alguien. No sé ya para qué… de que todo lo que se dijo es falso. Yo en realidad sé que esto termina cuando la Justicia se expida en último término. Y, bueno, lo declare culpable o inocente, ¡es así! No hay otra vuelta ¿no?.

– ¿Quiénes lo han ido a visitar a Asunción, además de sus familiares? ¿Alguien de la política nacional, de la provincial? O no fue nadie.

-No, de la política nadie.

-Sus familiares.

-Cuando uno está en esta situación, digamos, como yo… una vez le dije a un amigo, que después no era tan amigo, le dije, mirá si querés, le digo, vamos a tomar un café mucho antes que esta… vamos a tomar un café, bueno, si querés, vamos a tu casa o a tu casa, o venís a la mía porque capaz que en un lugar público no querés, o que se yo en este tipo de situaciones uno puede tener lepra, digamos, se te alejan, así que no, de la política no.

-Familiares únicamente o fueron algunos amigos, digamos de Concordia.

-Han venido algunos amigos.

-La Justicia no le pone límites.

-Igual han sido muy pocos. Yo no aliento que vengan a visitarme. No aliento a que lo hagan… primero por la distancia. Segundo, me puedo comunicar por teléfono. Tengo un acompañamiento muy sólido de mi familia, que es lo fundamental. Y mis hijos y hay amigos que siempre están, que siguen estando. Y hay amigos que, bueno, estaban a veces cuando uno estaba en determinado estatus digamos; y me han sorprendido otros, que la verdad, que ni me esperaba. Y, bueno, me han llamado, me llaman frecuentemente, me preguntan cómo estoy. Te dan aliento y demás. Así que bueno, esto sirve también para para eso, para saber quiénes están y quiénes no están. ¿Es así la vida? Yo ya lo he vivido en ya en mi época de juventud.

-Del Senado de la Nación nadie lo fue a ver después de su destitución.

-No, para nada; no, para nada.

-Y lo ha llamado algún dirigente político por teléfono, sea de Entre Ríos o a nivel nacional; porque usted era hasta la detención un dirigente reconocido.

-Me han llamado. Por eso les decía, hay personas que me han llamado; personas de la política que me han llamado y gente que lo ha hecho. Hay gente que lo hacen cada tanto. Te mandan un mensaje de aliento. Te preguntan ¿qué necesitas? Hay gente que está.

-De la política.

-También hay gente que está.

– ¿Y del gobierno de Javier Milei alguien se comunicó con usted?

-No. Del gobierno de Milei, nadie.

-Nadie. Ni siquiera el embajador argentino en Paraguay.

-No, no. En los primeros tiempos, sí por una cuestión protocolar se acercó el cónsul. Primero, ya en Ciudad del Este, los primeros días que estuvimos allí se acercó también la cónsul y acá en Asunción también lo hizo el cónsul. Una vez hice una consulta telefónica, me atendió inmediatamente… así que bueno, en ese sentido, sí, estrictamente protocolar.

El accionar de la Justicia

-Hay varias personas de su entorno. No actualmente detenidas, presas por orden de la jueza Arroyo Salgado, como su primo; quien era su secretaria; “Gonzalito” que era colaborador suyo, como lo fue de tantos otros en diferentes gestiones; un par de contadores suyos… se ha podido comunicar con alguno de ellos o sabe de la situación de ellos.

-Lo sé, porque tengo contacto con uno de los abogados. Ellos… no es fácil comunicarse con ellos. Yo no tengo acceso a llamadas fijas. No puedo recibir llamadas fijas. Tengo un teléfono prestado. Me facilitaron los abogados de acá y la única comunicación que puedo hacer es por WhatsApp o por internet. Y ellos, en la situación que están no pueden hacer uso de ese tipo de comunicaciones. Así que estamos complicados. Pero, lo hago a través de uno de los abogados que está en contacto con ellos. Más precisamente con “Gonzalito” y diariamente voy monitoreando cómo están y vamos viendo cómo va todo.

-Le sorprendió esta situación de detención que tienen? Porque llevan varios días algunos e incluso semanas, otros.

-Me parece una barbaridad, me parece un exceso, un abuso total de autoridad. Es increíble lo que está pasando. Es increíble. Le han construido una mega causa, darle un volumen gigantesco y meter peso gente… a ver a Rita Machuca tiene domiciliaria, pero está detenida por haber bajado la luz por un comodato que tenía. Y para hacer un extremo no, porque después se puede decir el contado… hay 200 desprolijidad con el tema de los departamentos. Todo lo que quieran ahora. De ahí a una banda para cometer ilícitos. Una banda delictiva como acusa la jueza para blanquear operaciones, en este caso por los departamentos, teniendo como precedente como delito precedente la causa Securitas, me parece una locura. Me parece una locura. En la causa Securita creo que no hay nadie preso. En la causa madre no hay nadie preso. No sé… no quiero que vaya nadie preso, o sea que no tenga que ir, que no le corresponda y el que tenga que quedar preso, que quede después de una condena. Pero, lo que está pasando acá me parece grave, me parece que hay otras cosas que tienen, que se mezclan, que tienen que ver y que me voy a… Yo capaz me engancho y sigo hablando, pero me voy a detener acá porque no quiero avanzar en eso. Son cosas muy graves que tienen que ver con otros intereses y bueno uno está acostumbrado a esto “del chivo expiatorio”. La verdad que estoy bastante cansado de este abuso total por parte de la autoridad de la Justicia.

-En su momento hizo una presentación para que la causa de enriquecimiento ilícito que se inició en Concordia fuera derivada a Arroyo Salgado. ¿Qué motivó esa decisión y qué sabe de cómo de cómo está?

-Sí. La verdad que no… El otro día me pasaron el vídeo de la última audiencia con respecto a este tema. Y ahí se acordaba el fiscal Arias de mi planteo en la primera audiencia, cuando hicimos ya en diciembre la presentación original. En ese entonces había dos situaciones: una que estaba nombrando a mi hijo menor de edad. Otra cuestión que no corresponde, estaba saliendo en todos los medios. Tampoco los medios tienen cuidado de ese tipo de cosas. Pero, bueno, algunos pueden no saberlo. El fiscal sí lo sabe. Y el otro tema era la competencia. ¿Pero cuál era el problema de la competencia? El problema era el siguiente: acá, a partir de la Ley Bases se inicia una publicación periodística a través de un medio que publica una investigación que se llevó adelante en Entre Ríos… que, obviamente, ese medio no la hizo porque acá en Entre Ríos no había nadie de ese medio investigando nada. O sea, fue un vector, digamos que publicó lo que otro le mandó publicar de acá, de Entre Ríos. Entonces, a partir de esa publicación, se inicia una denuncia en Entre Ríos a través del fiscal Arias y a su vez, la de Arroyo Salgado. Un periodista, Cristian Sanz inicia una falsa denuncia… una falsa denuncia así con todas las letras: ¡falsa denuncia! Tengo las pruebas sobradas de esa falsa denuncia. De hecho, las tengo acá para exhibírselas y a partir de allí se inicia por el mismo hecho, o sea por esos departamentos que dicen que mi vecino era un tal Tórtul que estaba con el tema en la causa Securitas… lo cual el vecino de ese departamento -ahí en Paraná- de ese de ese famoso departamento, no es Tórtul. Es otro vecino el que vivía en el 13 B, no precisamente Tórtul. Pero, sin embargo, eso dicen entonces qué era Tórtul el vecino. Después, dicen que yo era presidente de Enersa y que la causa Securita camina en una cuestión con Enersa y demás. Bueno, un montón de barbaridades. Pero, el hecho en sí es la misma publicación en ambas jurisdicciones por la misma publicación, por el mismo hecho, para la misma persona se inician dos investigaciones, lo cual eso es inconstitucional. Eso es doble persecución política. Eso te lleva indefectiblemente a un estado de indefensión. Imposible tener abogados en todos lados. Te ponen medidas de prueba acá, medidas de allanamiento. Ya le pongo un ejemplo, después que Arroyo Salgado fue a Casa Rosada, al otro día tenía a disposición toda la Gendarmería Nacional y me hicieron no sé… a esta altura me hicieron 40 allanamientos a mí y a todas personas que no tienen nada que ver le han caído. No es menor esto.

La causa Securitas, los hermanos Tórtul y ENERSA

– ¿Usted tuvo alguna vez trato con los hermanos Tórtul?

-No los conozco.

-A ninguno se los hermanos Tórtul.

-No. Además, hacen referencia a un mensaje que uno de los hermanos Tórtul le manda al otro diciendo que tenían que hablar con el “Turco” Queider. Así, mal escrito y lo habrán visto porque ustedes lo publicaron.

-Sí, sí. Sí es parte del exhorto.

-Es parte del exhorto. El 7 de junio del año 2017, donde le dice uno de los Tórtul al otro que tenían que ver el tema de los contratos y se iban a encargar de hablar con tal “Turco” Quaider… Quaidar con “C” y “a”. Una serie de mensajes con errores de ortografía. Una persona que yo no conozco, que nunca habló conmigo, que dijo que yo estaba en Concordia. Al mismo tiempo dijo que iba a hablar teóricamente conmigo. A los pocos minutos se ve que habló porque le respondió que se iban a encargar él o no sé algo por el estilo, tengo los chats acá para ver, ahora lo vemos. Y ese fue uno de los motivos principales, por lo cual Arroyo Salgado se arroga la causa y lo toma como la conexidad de la causa. Yo nunca hablé con esos Tórtul, con ninguno. O sea, hay una liviandad en la investigación porque podrían revisar si hubo llamados o mensajes, ya que tienen todos los mensajes y los llamados de los teléfonos de los Tórtul. A ver si hubo un mensaje a algún teléfono mío o alguno o una persona cercana a mí. Con eso podrían tranquilamente evacuar la duda. Pero, no quieren evacuar la duda, quieren generar la duda. Y qué hacemos con todos los otros mensajes que han salido, que son bastante explícitos, ¿no?

– ¿Cómo explica la compra de los departamentos en el edificio, o sea, con quién o con quiénes llevó adelante la operación de compra de los departamentos y las cocheras?

– Eso se compró a través de la empresa Betail. La empresa había adquirido un préstamo inicial para actividades. En realidad, lo que se quería hacer era algo vinculado a los pollos.

-O sea, la sociedad era usted y su primo.

-Con mi primo.

-Quien vivió muchos años en España y se volvió a la Argentina.

-Se volvió a la Argentina y demás. La idea era que él se aboque a eso y hacer una sociedad. Y tenemos un préstamo y con eso se iba a hacer la inversión inicial. Eso fue a principio del año 2020. A poco de arrancar el 2020, a los 3 meses arrancó el tema de la pandemia. En abril arrancó el tema de la pandemia. Eso motivó que se detenga todo ese proyecto por prácticamente un año y pico. Eso va generando intereses, ese préstamo y no se sabía qué hacer con el dinero, porque no se lo podía invertir en eso y tampoco queríamos en ese momento devolverlo. Y por eso surge… aparece la posibilidad de hacer una inversión para que ese dinero, por lo menos para mantenerle el valor. Aparece una opción importante ahí, interesante para resguardar esos fondos hasta que se pueda regenerar.

– ¿Se acuerda cuánto se pagó por esos departamentos y esas dos cocheras?

-Sí, sí, se pagó… lo que está en los boletos y eso está en la causa.

– ¿No lo puede decir?

-No me acuerdo, pero está en la causa, está en los boletos. Aparte, no vamos a entrar a discutir un valor, vamos a decir nada es poco o mucho.

– ¿Y usted con quién se manejó, con qué empresario se manejó para comprar? Lo decimos por esa versión que aparece que es consecuencia de la relación con Tórtul. Y usted aclara que no los conoce ni habló con ellos.

– Con los chicos de Dujovne… Pérez Dujovne… porque yo le había alquilado a la vuelta un departamento. Entonces, tenía conocimiento… me habían ofertado ya eso. Entonces, a la persona que me había dado el préstamo le dije: podemos invertir acá con eso resguardamos. Si no te podemos devolver la plata, te quedas con los departamentos. Así fue.

– ¿Usted integra algunas otras empresas en nuestro país?

-Yo tengo una empresa con mi hijo que se llama Edecom Sociedad Anónima, dedicada a marketing y la comunicación y desarrollo de software. Y bueno, está funcionando bastante bien hasta que pasó todo esto, que bueno, obviamente, está parada en este momento. Es una empresa que injustamente la han nombrado como empresa fantasma y demás. Y esto para nada es así. Mi hijo salió a aclarar esto en su momento y es así. Se puede comprobar la facturación de la empresa. Existen los trabajos. Ninguno de los trabajos se hizo al Estado, como por ahí alguno ha puesto. El trabajo más grande que se hizo en una campaña del Partido Justicialista, lo más cercano que puede ser a la política esa campaña del Partido Justicialista que le generó recursos allí y después todos trabajos particulares, acreditado, facturado, comprobable y la mayoría todos en Paraná. Así que fácilmente comprobable.

-El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, aclaró en este programa que usted nunca fue síndico de ENERSA. ¿Tenía alguna relación con ENERSA desde su lugar de secretario General de la Gobernación? No sabemos… firmar actas cada tanto de alguna asamblea o nunca tuvo relación.

-Ustedes vieron el informe de ENERSA… El informe de ENERSA lo tienen presente… el informe oficial de ENERSA.

-No, no.

-Miren, acá está el informe oficial de ENERSA. Se lo leo. En segundo término -dice- termino y puntualmente respecto al señor Eduardo Kueider, se le informa que no ha sido empleado de ENERSA. Asimismo, y en cuanto al resto de las consultas, se informa que Eduardo Kueider nunca fue designado como funcionario o director, ni titular, ni suplente o síndico, ni titular ni suplente en ENERSA. El mencionado ha participado en las asambleas de accionistas 20 del 3 del 2017, del 4 del 2017, del 4 del 2018 y del 4 del 2019. O sea que mi rol en ENERSA es haber firmado las actas de las asambleas anuales. Ninguno, de los que haya asistido pudo haber dicho que me vio a mí en una Asamblea de ENERSA, porque nunca fui. A mí las actas de las Asamblea de ENERSA me las traía “EL Negro” Laporte para que las suscriba en mi despacho. Después, no hay ningún tipo de injerencia ni ningún tipo de vinculación y menos de índole administrativa con ENERSA… las actuaciones, las contrataciones, lo que hacía o dejaba hacer ENERSA no pasaban por mí.

-Usted era un funcionario clave del gobernador Gustavo Bordet. Quizá no tenía un perfil alto, pero era el secretario General de la Gobernación, donde pasaban muchas de las definiciones que tenía que tomar luego Bordet. Usted nunca ha sentido.

-No… con ENERSA jamás.

– ¿Le preguntamos, usted nunca se enteró que se pagaban coimas a funcionarios del gobierno entrerriano o directivos de ENERSA para renovar contratos? Le recuerdo que en el informe de investigación en la causa Securitas que arranca por el 2018, dice que cuando la firma contrata a un equipo de investigación, señala que el mejor contrato del país de Securitas lo tenía con ENERSA. O sea, estaban “muy dulces”, superaba a todos los contratos del país. Por eso, le insistimos, nunca se enteró de irregularidades de en ese sentido.

-No solo que me enteré de la causa Securitas por la prensa… mucho después, o sea, cuando ya tomó estado público en algún momento. No solamente eso, me he enterado ahora a raíz de la investigación de Arroyo Salgado que vincula algunos hechos que sucedieron con el tema de los departamentos, esos de Paraná, que coincidieron con acciones que ha llevado adelante Salgado en la causa Securitas. Me entero en el expediente. Miren qué casualidad… en abril, por eso ella empieza a vincular cosas con cosa. Cero con el tema Securitas.

– Cuando usted era secretario General de la Gobernación ¿nadie le acercó información de algo estaba pasando en ENERSA?

-No, no. Siempre tenés a alguien que te dice: “Che, mira, pasa en Vialidad tal cosa; pasa en tal lado, tal otra”. O lo que hacé por ahí es revisar, advertir a alguien. Pero, yo no he escuchado el tema de Securitas. Imaginen que la pregunta de ustedes requiere una respuesta obvia, porque si yo hubiera tenido conocimiento de un ilícito, tendría que haberlo denunciado. O sea, la respuesta es obvia. De todas formas, en la causa del tema de ENERSA por Securitas, no escuché nada. Yo me enteré por la prensa. Hoy estoy sufriendo una causa en la cual no tengo nada que ver, que se inicia por una falsa denuncia de un periodista, por una falsa denuncia de una publicación periodística y por digamos un interés raro de parte de la Justicia de vincularme alguna cosa que nada que ver.

-Usted tenía algún tipo de relación con José Gervasio Laporte, si era amigo…

-El “Negro” Laporte era el secretario Legal y Técnico. Bordet no firmaba nada si no tenía el “gancho2 de Laporte. Entonces, en un principio de la gestión a través de la Secretaría General se hacía todo el control legal. Nosotros teníamos el equipo de abogados, se controlaba todo el tema de la publicidad, que también estaba a mi cargo. Bueno, había un montón de cuestiones y eventualmente algunos temas más complejos pasaban por Laporte. Después, con el transcurso del tiempo, Laporte intervenía prácticamente en todos los decretos que firmaba el Gobernador. Siempre tuve buen trato con Laporte, la verdad. Nunca tuve problemas con Laporte. La única incidencia que tuve una vez fue cuando quise impulsar una reforma a la Ley de Contrataciones y generar un mecanismo más transparente con especie de licitaciones y demás temas de la publicidad oficial. Y había elaborado un sistema que tenía sus complejidades, pero que me parecería que era harto transparente y objetivo a la hora de asignar la publicidad oficial. Y ahí tuvimos una diferencia, porque bueno, él no me acompañó en esa iniciativa y nada. Después, nunca tuvimos un trato fuera de lo institucional. Nunca compartí nada.

-¿Le sorprendió lo que señala el informe de 800 páginas de los fiscales de Arroyo Salgado cuando cuentan que era la persona a la que los hermanos Tórtul le pagaban determinado dinero para que lo llevara a esferas más altas?

-Sí, sí, claro que me sorprendió. Porque en realidad Laporte siempre decía “no” cuando … él siempre se jactaba que el control legal lo hiciera él y se jactaba porque le iba a garantizar al Estado que nunca vaya a tener un problema judicial; porque iba hacía un control estricto. Eso, uno le daba la idea de una solvencia y honestidad intachable. Bueno, habrá que ver si también Laporte tenía alguna responsabilidad con eso. Yo no lo puedo afirmar, pero sí, por supuesto que me sorprendió cuando leí esas cosas… y bueno, ahora que uno está metido gratuitamente en esto y va leyendo cosas que no lo puedo creer.

El conteo de dinero en el despacho

– ¿Cuánto se sorprendió por la difusión nacional que tuvo el video de Casa de Gobierno, de cámaras que usted mismo había hecho instalar donde se lo muestra contando dinero en su despacho?

-No la difusión. A mí lo que me pareció que no corresponde es que el propio fiscal difundiera las imágenes el mismo día que se levantó el secreto del sumario que había estado… el secreto de sumario de la causa, otra arbitrariedad e irregularidad: ¡3 meses de secreto sumario! Y el día que se abre el secreto de sumario se difunde ese video a los medios de comunicación nacionales, los propios medios lo mandaron al frente al fiscal.

-Ese video estaba en una prenda suya como se dijo.

-Dijeron periodistas, periodistas y amigos en común me han dicho que el propio fiscal le había difundido los videos, lo cual no corresponde. Entonces, en la prensa nacional no me sorprende porque ellos desconocen lo que ven. Es un vídeo… un funcionario le traen plata y obviamente le dan el tratamiento que corresponden a ese tipo de imágenes. Después, cuando vos salís a decir “no”, esa plata son gastos reservado y te cree o no te cree… en Entre Ríos, sobre todo en Paraná la mayoría del periodismo sabía de esos videos, porque yo oportunamente hice la denuncia correspondiente. Se publicó en varios medios. Ustedes lo han publicado en la revista (ANÁLISIS) y crónicas al respecto. De hecho, recordarán que una de las primeras personas con las que hablé con respecto a cuando sucedió lo del hackeo de las cámaras fue con ustedes. Y después fui a hacer la denuncia al Ministerio Público Fiscal que la hice ante Cecilia Goyeneche. Están grabadas esas denuncias que están en el Ministerio Público Fiscal, donde yo voy a no solamente a denunciar el hecho del hackeo, sino donde pido que investiguen y se saquen la duda de a qué correspondía ese dinero, ¿no? El Ministerio Público Fiscal no lo hizo porque sabía, conocía a los funcionarios y sabían cuál era el circuito administrativo de los gastos reservados. Pero, eso lo saben en Paraná, no en Buenos Aires. Entonces, por supuesto, que las crónicas allá son distintas.

– ¿Por qué aparecían dólares?

-Sí vi que aparecían dólares. En realidad, siempre hubo una pequeña porción de los gastos reservados en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque cuando el gobernador tenía que ausentarse del país cuando viajaba por algún motivo al exterior, obviamente, no podía llevar moneda local, no podía llevar pesos, tiene que llevar moneda extranjera. En un momento me acuerdo que tuvimos que cambiar a Euros porque iba a Europa. Y otras veces a dólares. ¿Para qué? Para atender situaciones excepcionales de emergencia que pudieran surgir en esos viajes, no que a veces no están previstas por los fondos vinculado a lo que es protocolo, ceremonial, cuestiones fuera de lo previsto, fuera de lo que corresponden a viáticos y demás. Entonces, siempre había una reserva de moneda extranjera. Ahí ese dinero lo cambiaban. Yo lo mandaba a cambiar a los mismos empleados, funcionarios que tenía a mi alcance del área. No han ido, no han sido muchas veces, han sido 2 o 3 veces, no mucho más. Además, otra cosa, en mi oficina no solamente convivían los gastos reservados conmigo, yo también tengo una vida. Yo vivía ahí adentro de la oficina. O sea, digamos, si yo me tenía que comprar algo para mí, tienen que sacarlo de mi bolsillo, comprarlo y me lo tenían que traer. O sea, ese movimiento de plata no puede ser achacable a nada ni a un tema que no sea nada raro o distinto a lo que hace cualquiera en la oficina… es el lugar de trabajo. El tema que yo puse cámaras, justamente por una cuestión de transparencia y la cuestión de seguridad. Yo mismo denuncié al Ministerio Público Fiscal y yo mismo guardé los vídeos en mi casa. Que eso es lo que recuperaron ahora en los allanamientos, también es una prueba de que tampoco me puse a ocultar nada para los allanamientos, porque era inminente que venían los allanamientos. No oculté nada, no saqué nada de lo que quisieron sacar de mí, por lo tanto, lo sacaron y está a la vista que está todo allí. Y lo guardé con el solo propósito de protegerme, porque esos videos siempre estuvieron ahí. Fíjese que el día que se votó la Ley Bases, a mí me llovieron 250 amenazas esa noche, millones de amenazas antes, durante y después. Y unas de esas amenazas me decía, mira que sabemos el tema de los videos. Entonces yo siempre tuve ese tema de los videos de Casa de Gobierno… No sé, entonces hoy con la tecnología te pueden hacer cualquier cosa con los videos. Siempre preservé los originales, no como pone ahí Arroyo Salgados y leí también en algunos medios que dicen que los tenía para después de destruirlos cuando terminé la gestión provincial, que ya había terminado. Por supuesto, sería bastante ilógico poner cámaras para filmarte cometiendo un ilícito, ir a denunciar tu ilícito. Pedir que te investiguen y encima guardarte los videos. Todo sucedió porque no hay ningún ilícito. Todo está corroborado. Ahí Gustavo Tórtul, casualmente el apellido que no se relacione por favor… Gustavo Tórtul envió a Arroyo Salgado una especie de declaración al respecto que seguramente va en línea con la que ha hecho en el expediente que inició la Provincia de Entre Ríos: el expediente administrativo a través de Fiscalía de Estado para investigar eso. Y en esa declaración, Gustavo Tórtul deja esa la declaración y dice: “Habiendo tomado conocimiento de las reiteradas notas periodísticas en medios de comunicación, ANÁLISIS DIGITAL, Página Política y diario UNO, entre otros, donde hablan del proceso de asignación de fondos de este Estado, aparece mi nombre de manera cuestionada o despectiva. Quiero aprovechar la presente declaración para efectuar algunas aclaraciones que surgen pertinentes. En primer lugar, he de manifestar que me desempeño como director de Servicio Contable de la gobernación desde el 10 de diciembre del año 2011 hasta diciembre del 23. Y es por ese motivo. que se me puede visualizar en algunos de los videos difundidos mediáticamente y que entiendo como probable pueda ser parte de esta causa”. Ahí detalla todo lo que era el proceso administrativo y eso se lo mandó a Arroyo Salgado. ¿Qué significa esto? Que esa persona que aparece en el video, que es la que declara le está diciendo que era funcionario, está explicando cuál era el procedimiento administrativo. Está dejando en claro que el procedimiento, totalmente lícito, totalmente legal. Y ahí cuentan detalles. Se lo puedo pasar después para que lo publique.

– El único que tenía acceso a esas cámaras era usted. ¿Cómo fue que se la filtraron? ¿Usted considera que fue una tarea del grupo de inteligencia que tenía Sergio Uribarri a través de integrantes del Grupo Octógono y que también aparecen involucrados en el hackeo del fiscal Nisman y la propia Arroyo Salgado? ¿Llegó a esa conclusión?

-Yo no puedo afirmar eso, no tengo nada para aprobar semejantes cosas. Lo que sí le puedo decir es que o hackearon a través de Internet. Eso se puede hacer a través de la red misma de Casa de Gobierno. Se puede hacer un hackeo allí o entrando directamente al DVR. El DVR estaba en la habitación contigua a mi oficina, donde justamente estaba la caja fuerte de los gastos reservados, y ahí podían meter un pendrive y acceder alguien que conoce de tecnología. A lo mejor lo podía hackear y hacerlo. No sé, digo, porque los videos tenían una buena calidad. A mí lo que me hicieron esa especie de advertencia, “mira que pasó esto acá; mira que hay unos videos”.

-En ese entonces, la presunción era que esta gente había trabajado en eso. ¿Por qué no siguió avanzando? Porque se podía haber constituido como querellante en esa causa y no lo hizo.

-No… bueno, yo hice la denuncia.

-Siempre se podía haber conseguido como querellante. Podía haber insistido.

-Bueno… yo hago la denuncia y espero una investigación, Lo que pasa es que yo presento un pendrive y es cierto que yo a ese pendrive y le saco algunas partes.

-Claro, ese el argumento de la Justicia: que precisaba el video original, no el editado.

– ¿Pero, por qué quería el video? Lo que pasa que si me hubieran advertido antes por qué tenían el pendrive, no el video original, tenían el pendrive original para ver la trazabilidad de ese pendrive. No me lo advirtieron antes. Si era por las imágenes, yo les llevo la copia de imágenes, le saco alguno y se la llevo. ¿Por qué? Porque eso queda en el expediente; mañana el Ministerio Público acusa o se pone en investigación a terceras personas y esas terceras personas luego no va a poder acceder a ese expediente. Yo no quería que haya una difusión más amplia todavía de ese material. Tampoco me parece que era para frenar. Ahí la investigación podía haber avanzado un poco más. Entiendo que es compleja. Eso sí, creo que me había dicho Cecilia Goyeneche de que no tenían toda la tecnología como para avanzar en ese tipo de investigación y yo lo entiendo. Después yo acusar a alguien puntual no lo puedo hacer sin pruebas.

– ¿En estos cuatro meses, tuvo algún contacto con Bordet?

-No, ninguno.

– ¿Nunca lo llamó?

-Jamás.

– ¿Usted es consciente de que con todo esto que le pasó a su alrededor se acabó su carrera política?

-Mire, hay un dicho que dice que en política nadie muere. Ahora, lo que sí tengo claro es que yo mientras esté en una investigación judicial, no voy a ser jamás candidato a nada. Si termina todo esto, el tiempo que lleve y culmina que va a culminar en buen término, porque la verdad que es… lo que me están acusando es una cosa increíble. Cuando termine esto, ahí recién… depende cómo me encuentre en ese momento en mi vida, decidiré si vuelvo a la política o no. Hoy por hoy claramente, no, en medio de la investigación. Hoy por hoy, en este momento, obviamente, en este momento políticamente uno no puede aspirar a presentarse a nada. Y yo no soy tan caradura de hacerlo, aunque podría hacerlo. Pero, no soy tan caradura de hacerlo. No lo voy a hacer. Mientras dure, porque capaz dentro de un año nadie se acuerda, igualmente si dentro de un año esto no está cerrado y sigo en la investigación, no voy a ser candidato a nada, absolutamente, y ni voy a ocupar ningún cargo público que me puedan llegar a proponer.

-Supongamos, que la Justicia paraguaya no avanza más allá de la causa por contrabando. Le impone una pena menor que quizás ya la da por cumplida. Y mientras tanto siguen las dos causas en Argentina: usted puede estar pensando en quedarse a vivir en Paraguay o quiere retornar sí o sí a la Argentina.

-Quiero volver a mis a ver a mis hijos. Quiero volver a Argentina. Nunca me quise quedar en Paraguay. Acá estoy en prisión domiciliaria por una cuestión de arraigo, porque soy argentino; si no estuviese en prisión domiciliaria por el solo hecho de que digamos uno en Paraguay se investigue una causa y uno es extranjero, está en esta situación. Yo me podía haber ido a la Argentina esa misma noche, me podía haber vuelto, yo no estuve detenido. Nunca estuve detenido. La declaración se produjo después que voluntariamente fui a declarar a la Fiscalía en Ciudad del Este. Pero, antes de eso podía haberme retirado. De hecho, uno de los argumentos que expusimos con los abogados al juez para decirle que no había peligro de riesgo de fuga en la domiciliaria era que podíamos habernos ido mucho antes y no lo hicimos. Yo respeto a rajatabla las leyes. Lo que sí me parece injusto es que, si tenga que volver a la Argentina, tenga que ir al penal Ezeiza porque a la señora jueza quiera -digamos- con esto… no sé mostrar qué cuestión… no sé… la verdad que no entiendo todavía… o, mejor dicho, no quiero entender cuál es el objeto de tener semejante avasallamiento a los Derechos; semejante violación al principio de inocencia… semejante avasallamiento a un montón de cosas y abuso de autoridad que está cometiendo. Es lo único… es lo único… pero, la verdad es que quiero estar en Argentina. Ya quiero ir a ver a mis hijos, ya mismo quiero ir a verlos y estar con la gente que me ha acompañado… quiero estar cerca… cerca, de ninguna manera me quiero rehuir a la situación. Así que bueno, y si tengo que ir a estar por Ezeiza para satisfacer algún capricho, lo haré. Voy hacer… haré el esfuerzo sí así tiene que ser. Pero, me parece que es totalmente injusto. No tengo absolutamente nada que ver con la causa Securita, que es la conexidad que ha establecido para generar y construir con el criterio que ha fijado Arroyo Salgado de que con la causa Securita por un mensaje que ni siquiera habla de mí y ni siquiera estaba en Concordia ese día que dicen que yo estaba en Concordia, que puedo demostrar que estaba en Paraná ese día: el 7 de junio de 2017 estaba en Paraná. Se lee ahí abajo: 7 de junio, Día del Periodista estaba en Paraná. Es una risa… es una risa… hay cosas que son totalmente irrisoria con respecto a la causa. Está todo agarrado de los pelos, es como que hay una intencionalidad de construir una causa más grande para justificar una prisión preventiva por algún motivo X… no va… miren lo último en el vídeo, lo último que apareciendo en el expediente: esto es una cosa de locos. ¿Sabes qué es esto? Esto es un monitoreo de mi casa en Concordia, dice el año 2017. Creo que no, ya no tenía más las alarmas en 2017. Ahí pone: eso es lo último que agregaron ahora, “la frutilla” del postre para para concluir el chiste: yo en una época en Concordia puse una alarma y un portón electrónico porque le habían asaltado a mi esposa estando embarazada ahí en la puerta de la casa. Y la voltearon, arrancaron a partir y la voltearon. Puse el portón y una alarma. La alarma tenía monitoreo, la gente que la puso de ahí tenía un monitoreo que a vos cuando te sonaba te llamaban, tenía que dar un código y demás. Bueno, eran Securitas, en realidad era El Guardián, creo que se llamaba El Guardián. Después me enteré que era Securita porque te facturaba a Securita, no sé qué estaba con débito automático, la tarjeta bueno… acá lo agregaron como una causa, otra causa más de inicio de la conectividad con Securita y, por lo tanto, de lavado de activos. Lo raro que a Securita por servicios yo le pagaba, o sea, no puedo entender los tipos… yo les pagaba. Es una cosa tan agarrada de los pelos lo que están haciendo que realmente esto merece un tratamiento adecuado en otro ámbito cuando termine toda esta historia. Lo mismo que al denunciante que es otra de las risas del denunciante que dice que yo era presidente de ENERSA, que dice que a Iara Guinsel se le transfirieron las acciones de las firmas Betail cuando nos enteramos de todo esto. Es una falsa denuncia en base a esa falsa denuncia que la jueza no se ha molestado ni investigar ni nada, así como los gastos reservados, así un montón de cosas. Con un mínima pedido de informe puede llegar a averiguarlo. No hay intención. La intención es otra. Claramente la intención es otra. Claramente esto es una falsa denuncia, abiertamente. El tipo denunció en San Isidro encima, dice y afirma públicamente que ha presentado prueba por algo que no existe, porque ustedes tienen acceso. Yo sé que tienen acceso. Yo tengo acá las acciones de Betail y tengo toda la trazabilidad de las acciones de Betail… las tengo para exponerlas, también lo hago si quieren, yo sé que ustedes tienen acceso con 3 teclas. Es algo grave… pero aparte tengo todo para demostrarlo. O sea, tengo todo para demostrar que no tengo nada que ver con Securitas. Después, si me quieren decir si Betail si tenía los papeles, que en el contador sí hay de prolijidad, sí, lo reconozco, terrible ahora. Ahora lo que no hay es ilícito y no tengo nada que ver con Securitas y eso espero que la Justicia, no sé si la de San Isidro, porque como está actuando me parece muy rara, pero bueno, en algún momento habrá otra instancia donde seguramente habrá jueces que van a poder comprobar la verdad.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral)