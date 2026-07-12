Sierra desafío debatir con cualquiera sobre la presión tributaria en Concordia y afirmó “no armamos este partido para arreglar con nadie”

En una entrevista concedida al programa Punto de Inflexión de Radio Rivadavia Concordia, Sierra sostuvo que el vecinalismo tendrá un papel relevante en el próximo escenario electoral y remarcó que el objetivo del espacio es construir un proyecto pensado exclusivamente para el desarrollo de la ciudad.

«Concordia necesita un plan estratégico»

El dirigente explicó que, desde su conformación, el partido viene trabajando en la elaboración de propuestas concretas para presentar tanto en el Concejo Deliberante como ante el Departamento Ejecutivo.

«Concordia necesita dejar de discutir siempre los mismos problemas y comenzar a pensar qué ciudad quiere ser dentro de los próximos 30 años», expresó.

En ese sentido, adelantó que el espacio está elaborando un Plan de Gobierno con proyección hacia el año 2056, el cual comenzará a ser abierto a la participación ciudadana desde agosto, convocando a vecinos, profesionales e instituciones para incorporar propuestas.

Sierra también insistió en la necesidad de avanzar en la sanción de una Carta Orgánica Municipal, al considerar que permitirá dotar a la ciudad de herramientas institucionales para impulsar transformaciones profundas.

Defensa de la baja de la tasa comercial

Uno de los principales ejes de la entrevista fue la propuesta de Compromiso por Concordia para reducir la tasa comercial que pagan los comercios locales.

Al respecto, Sierra recordó que durante su paso por la Secretaría de Hacienda, en la gestión encabezada por Enrique Cresto, «fueron los únicos que bajaron la tasa comercial», reduciendo la alícuota del 1,9% al 1,6% de manera gradual.

Asimismo, cuestionó la política tributaria de la actual administración municipal al señalar que la alícuota volvió a incrementarse y que otros conceptos impositivos aumentaron muy por encima de la inflación.

«Los mínimos, intereses y multas crecieron cerca de un 700%, mientras que la inflación acumulada fue de alrededor del 200%. Eso no es una actualización, es un aumento de la presión tributaria», afirmó.

Incluso desafió públicamente a debatir el tema.

«Debato con cualquiera del área económica del municipio sobre la carga tributaria de Concordia. No tengo ningún problema en discutir con datos cómo era antes y cómo es ahora», sostuvo.

Respuesta sobre su pasado en la gestión de Enrique Cresto

Consultado por las críticas que surgieron desde algunos sectores del oficialismo respecto a que hoy impulsa propuestas que no concretó cuando fue funcionario, Sierra respondió que un secretario ejecuta las decisiones políticas del intendente y defendió su gestión.

Aseguró que durante los años en que estuvo al frente de Hacienda el municipio mantuvo superávit fiscal y destacó que la reducción de la tasa comercial fue una de las medidas implementadas durante ese período.

«No vamos a hacer acuerdos con nadie»

Otro de los temas abordados fue el futuro político del partido y la posibilidad de conformar alianzas de cara a las próximas elecciones.

Sierra fue categórico al descartar cualquier negociación.

«No va a haber acuerdo político ni con Enrique Cresto ni con ningún otro espacio. No armamos este partido para arreglar con nadie», afirmó.

El dirigente aseguró que Compromiso por Concordia presentará candidatos propios en 2027 y sostuvo que el objetivo es consolidarse como una fuerza política local con vocación de permanencia.

«Queremos ofrecer una alternativa distinta, independiente de las estructuras nacionales y provinciales. Lo único que nos interesa es Concordia y trabajar para su desarrollo», concluyó.

Con informacion de radio Rivadavia Concordia

Redaccion de 7Paginas