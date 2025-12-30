Siete comparsas animarán la edición 2026 del Carnaval de los Pequeños Duendes

En esta edición serán siete las comparsas infantiles que desplegarán su talento y alegría sobre la manga: Bella Flor, Los Peques de Camba Paso, Los Cabezones y sus Amigos, Los del Río, Villa Samba, Los Enanitos del Carnaval y Ferro Berá.

Bella Flor: inclusión y unión barrial

Bella Flor es mucho más que una comparsa. Es un proyecto inclusivo que reúne a niños de numerosos barrios de la ciudad, desde Gendarmería Nacional y Constitución hasta Villa Adela, San Jorge, Villa Jardín, Monseñor Rösch, La Bianca, Nébel y muchos otros sectores. En cada ensayo, la batucada marca el ritmo de la amistad, la igualdad y el sentido de pertenencia, demostrando que el carnaval también se construye desde la unión y la solidaridad.

Los Cabezones: humor y tradición

Con una historia que se remonta a 1998, Los Cabezones son un verdadero clásico del carnaval infantil concordiense. Con cerca de 200 integrantes, esta comparsa se caracteriza por su humor, creatividad y desparpajo, logrando año tras año arrancar risas y aplausos del público. Más que una agrupación, representan una gran familia carnavalera.

Los del Río: orgullo de La Bianca

Nacida el 18 de abril de 2020, la comparsa Los del Río representa con orgullo al barrio La Bianca, conocido como la “Ciudad del Samba”. Con el acompañamiento de unas 50 familias y cerca de 90 artistas entre bailarines y ritmistas, la agrupación se sostiene gracias al trabajo comunitario y solidario, transformando ese esfuerzo en una explosión de color y alegría en cada desfile.

Los Enanitos del Carnaval: humor renovado

Esta joven comparsa surge del seno de Los Cabezones y mantiene viva la impronta del humor y la creatividad. Con experiencia y una impronta fresca, Los Enanitos del Carnaval apuestan a renovar la propuesta sin perder la esencia, demostrando que reinventarse también es parte del carnaval.

Villa Samba: un sueño hecho comparsa

Villa Samba nació en 2024 y reúne a unos 80 niños de Villa Adela y zonas aledañas. Con una propuesta multicolor y cargada de energía, la comparsa busca brindar un espacio de expresión para niños y adolescentes, fortaleciendo la identidad barrial y el orgullo comunitario.

Los Peques de Camba Paso: identidad y pertenencia

Fundada en 2014 en el barrio Islas Malvinas (Camba Paso), esta comparsa se consolidó como un espacio cultural y social que integra a más de cien niños de distintos barrios de Concordia. Para el Carnaval 2026, se presentará con la temática “Aventuras en la Selva”, una propuesta que combina naturaleza, fantasía y alegría, reafirmando su compromiso con la tradición y la inclusión.

Ferro Berá: historia y futuro

Ferro Berá es la expresión carnavalera del Club Atlético Ferrocarril y una de las comparsas con mayor arraigo en la ciudad. Con sus colores blanco y azul, promueve la formación cultural y musical de los chicos, enseñando samba, percusión y valores como el compañerismo y el sentido de pertenencia.