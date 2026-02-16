Sigue el alerta por tormentas en gran parte de Entre Ríos: prevén lluvias intensas y ráfagas de hasta 90 km/h

Según el parte oficial al que tuvo acceso 7Paginas, los departamentos de Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay, Nogoyá, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador se encuentran bajo advertencia. Para este lunes, el alerta se mantendrá durante toda la jornada, mientras que el martes se extenderá al menos durante la madrugada.

Desde el organismo nacional indicaron que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que estén acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En cuanto a los valores de precipitación, se prevén acumulados de entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse de manera puntual. Incluso, en determinadas zonas, el total de lluvias durante el período de inestabilidad podría acercarse a los 140 milímetros.

El fenómeno podría presentarse con chaparrones intensos en lapsos breves, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios, especialmente en áreas urbanas con sistemas de drenaje insuficientes.

Concordia y la región de Salto Grande

Para Concordia y gran parte de la región de Salto Grande, el SMN anticipa para este lunes una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 31 grados. Se estima un 70% de probabilidad de tormentas fuertes durante la madrugada y similares probabilidades de tormentas a lo largo del resto del día.

En tanto que para el martes, último día del fin de semana extra largo de Carnaval, se anuncia una mínima de 22 grados y un ascenso de la máxima hasta los 34 grados. Se prevé un 70% de probabilidad de tormentas durante la madrugada, mientras que para el resto de la jornada se espera cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las precauciones, especialmente en los horarios donde se anticipa mayor intensidad de los fenómenos meteorológicos.

Foto: (Atardecer en Concordia) por Marcelo Gonzalez