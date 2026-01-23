7PAGINAS

Viernes 23 de enero de 2026
Sigue este fin de semana la playa olímpica en Concepción del Uruguay con una novedad inclusiva: “Pentacción”

Concepción del Uruguay volverá a ser escenario este fin de semana de una intensa agenda deportiva en el marco de la Playa Olímpica, que se desarrolla en la Isla del Puerto camino a los XIII Juegos Sudamericanos, previstos del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe. Tras dos fines de semana con gran participación de público, la propuesta continúa los días 24 y 25 de enero con nuevas disciplinas y una actividad especial de carácter inclusivo denominada “PentAcción”.
Redacción 7Paginas

La ciudad fue incorporada como sede de la Playa Olímpica gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad de Concepción del Uruguay y el Comité Olímpico Argentino (COA). Durante las jornadas anteriores, el presidente del COA, Mario Moccia, acompañó el desarrollo de las competencias junto al intendente José Lauritto.

Uruguayenses y turistas ya disfrutaron de destacados eventos deportivos como seven de rugby, canotaje, wushu, beach vóley, beach hockey y tejo, consolidando a la Isla del Puerto como un espacio clave para la actividad deportiva y recreativa durante el verano.

Tercera fecha y disciplinas

En esta tercera instancia, que se desarrollará también en la Isla del Puerto, se disputarán competencias de ajedrez, fútbol playa femenino, beach Newcom, beach pádel, y se sumarán los deportes adaptados, con la realización de la propuesta inclusiva PentAcción.

PentAcción: deporte, inclusión y participación

PentAcción es una iniciativa deportiva participativa e inclusiva que forma parte de la Playa Olímpica de Concepción del Uruguay. La propuesta combina cinco disciplinas y promueve el trabajo en equipo, la integración y el compromiso social. Está destinada a niñas, niños y jóvenes de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado y de las colonias de vacaciones de distintos clubes de la ciudad.

En esta primera edición, y por cuestiones organizativas y de seguridad, la actividad tendrá un formato acotado, con el objetivo de evaluar su recepción y proyectar futuras ediciones con inscripción abierta. El recorrido incluirá canotaje, natación en aguas abiertas, cross aventura, ciclismo y pedestrismo, desarrollándose bajo la modalidad de postas, sin carácter competitivo y con fines demostrativos.

Cada participante contará con un número asignado y, al finalizar su prueba, dará paso a su compañero o compañera para continuar el recorrido. Las pruebas de ciclismo y pedestrismo se desarrollarán en el sector del estacionamiento central, la bicisenda y los senderos peatonales del espacio público.

La reunión técnica se realizará a las 16:00 horas, mientras que el inicio de la actividad está previsto para las 17:00 horas, en el sector central de la Isla del Puerto. Acompañarán esta iniciativa las instituciones Parque Sur, Club Regatas Uruguay, Atlético Uruguay, Tomás de Rocamora y Zaninetti.

Camino a los Juegos Sudamericanos

La Playa Olímpica es una propuesta del Comité Olímpico Argentino que busca acercar los valores del deporte, la salud y el olimpismo a turistas y usuarios de las playas, al tiempo que pone en foco a los XIII Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe.

El evento continental tendrá sedes en Santa Fe capital, Rosario y Rafaela, y reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, quienes competirán en 60 disciplinas, con una convocatoria estimada de más de 2 millones de espectadores presenciales, además de las transmisiones por televisión y plataformas digitales.

En este contexto, Concepción del Uruguay es sede de la Playa Olímpica junto a Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Chapadmalal, Miramar, Villa Gesell y Rosario, con competencias y exhibiciones de beach handball, vóley, fútbol playa, kite, surf, canotaje, además de propuestas culturales, recreativas y de concientización ambiental para todas las edades.

