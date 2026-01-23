Sigue este fin de semana la playa olímpica en Concepción del Uruguay con una novedad inclusiva: “Pentacción”

La ciudad fue incorporada como sede de la Playa Olímpica gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad de Concepción del Uruguay y el Comité Olímpico Argentino (COA). Durante las jornadas anteriores, el presidente del COA, Mario Moccia, acompañó el desarrollo de las competencias junto al intendente José Lauritto.

Uruguayenses y turistas ya disfrutaron de destacados eventos deportivos como seven de rugby, canotaje, wushu, beach vóley, beach hockey y tejo, consolidando a la Isla del Puerto como un espacio clave para la actividad deportiva y recreativa durante el verano.

Tercera fecha y disciplinas

En esta tercera instancia, que se desarrollará también en la Isla del Puerto, se disputarán competencias de ajedrez, fútbol playa femenino, beach Newcom, beach pádel, y se sumarán los deportes adaptados, con la realización de la propuesta inclusiva PentAcción.

PentAcción: deporte, inclusión y participación

PentAcción es una iniciativa deportiva participativa e inclusiva que forma parte de la Playa Olímpica de Concepción del Uruguay. La propuesta combina cinco disciplinas y promueve el trabajo en equipo, la integración y el compromiso social. Está destinada a niñas, niños y jóvenes de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado y de las colonias de vacaciones de distintos clubes de la ciudad.

En esta primera edición, y por cuestiones organizativas y de seguridad, la actividad tendrá un formato acotado, con el objetivo de evaluar su recepción y proyectar futuras ediciones con inscripción abierta. El recorrido incluirá canotaje, natación en aguas abiertas, cross aventura, ciclismo y pedestrismo, desarrollándose bajo la modalidad de postas, sin carácter competitivo y con fines demostrativos.

Cada participante contará con un número asignado y, al finalizar su prueba, dará paso a su compañero o compañera para continuar el recorrido. Las pruebas de ciclismo y pedestrismo se desarrollarán en el sector del estacionamiento central, la bicisenda y los senderos peatonales del espacio público.

La reunión técnica se realizará a las 16:00 horas, mientras que el inicio de la actividad está previsto para las 17:00 horas, en el sector central de la Isla del Puerto. Acompañarán esta iniciativa las instituciones Parque Sur, Club Regatas Uruguay, Atlético Uruguay, Tomás de Rocamora y Zaninetti.

Camino a los Juegos Sudamericanos

La Playa Olímpica es una propuesta del Comité Olímpico Argentino que busca acercar los valores del deporte, la salud y el olimpismo a turistas y usuarios de las playas, al tiempo que pone en foco a los XIII Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe.

El evento continental tendrá sedes en Santa Fe capital, Rosario y Rafaela, y reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, quienes competirán en 60 disciplinas, con una convocatoria estimada de más de 2 millones de espectadores presenciales, además de las transmisiones por televisión y plataformas digitales.

En este contexto, Concepción del Uruguay es sede de la Playa Olímpica junto a Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Chapadmalal, Miramar, Villa Gesell y Rosario, con competencias y exhibiciones de beach handball, vóley, fútbol playa, kite, surf, canotaje, además de propuestas culturales, recreativas y de concientización ambiental para todas las edades.

Por Pedro Martinez