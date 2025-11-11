Sigue vigente la convocatoria a psiquiatras para cubrir un cargo interino en Feliciano

Para ser integrante de ETI resulta necesario tener en consideración los siguientes aspectos: Residir en la localidad asiento en el que desempeñe su cargo, Art. 17 Inc. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; incompatibilidades según la Ley Nº 7413, Ley Nº 6902 y Ley Nº 5143; título habilitante, antigüedad mínima y formación, según los previstos en el art. 16 LPF – 10668 y los mencionados en el Acuerdo General Nº 02/21 del 18 de febrero de 2021, Punto 4º del Superior Tribunal de Justicia; disponibilidad horaria de acuerdo lo estipulado en el Art 10 de la Ley N° 5143.

En caso de contar con los requisitos antes mencionados y encontrarse con interés de postulación,se deberá ingresar al siguiente link y completar el formulario que estará disponible hasta el día viernes 14 de noviembre de 2025, a partir de las 08:00