Siguen a buen ritmo las inscripciones para el desafío km 248

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB trabajan en todos los detalles del circuito y para ello el pasado fin de semana se limpiaron las dos variantes para que los bikers puedan reconocerlos este fin de semana de cara a la prueba que será de modalidad Rally, donde predomina los caminos rurales que se complementan con senderos, subidas y bajadas propias del lugar.

A todo esto, siguen a muy ritmo las inscripciones para la prueba. Los competidores se podrán inscribir en: www.encarrera.com.ar/248 Justamente, la inscripción incluye: seguro, almuerzo, hidratación, mesas de frutas y participación de los sorteos de los sponsors.

Para esta oportunidad, la premiación será la siguiente: trofeos del 1° al 5° en cada categoría; copas a los ganadores de la general de Individuales Caballeros y Damas 72 km y 36 km; copas a los ganadores de la general Parejas en 72 km y 36 km; medallas finish para todo el que culmine la competencia.