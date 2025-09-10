Siguen las inscripciones para el cierre de temporada del duatlón rural concordiense

Para este evento está previsto que se realicen 3 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de mountain bike y los finales 3 kilómetros de pedestrismo. Se podrá participar de manera individual o duplas por sumatorias de edades.

Desde la organización indicaron que las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el viernes 19 de septiembre al mediodía y la manera de anotarse será a través del sitio: www.encarrera.com.ar/dua

En cuanto al circuito de bicis se confeccionó un trazado de 10 kilómetros, que será empleado en dos oportunidades, mientras que se espera que sea del agrado de los competidores el circuito para el pedestrismo.

Por otra parte, desde los Amigos del MTB indicaron que este sábado en horas de la tarde el circuito estará habilitado para el reconocimiento.

Cabe destacar que en la fecha coronación se premiará del 1º al 5º en cada categoría. En tanto que por el Campeonato por Equipo se premiará a los 3 primeros equipos más numerosos con órdenes de compras en «Campoy Alimentos».

Prensa Amigos del MTB