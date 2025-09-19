Silvana Monzón confirmó la fecha y adelantó cómo será la Feria del Libro de Federación

En diálogo con el programa Entre Líneas de Radio Uno Federación, Monzón destacó el apoyo que el municipio viene brindando a la Biblioteca Popular Rivadavia, institución que impulsa el evento literario.

Día del Estudiante: estudiantina y fogón

La funcionaria explicó que el municipio, a través de las direcciones de Cultura y Deportes, acompaña la organización de los festejos estudiantiles.

El cronograma incluye, Viernes 19 de septiembre: la Estudiantina, que se realizará desde las 23 hasta las 5 en un local bailable de la ciudad, con elección de los postulantes a rey y reina de la primavera y la presentación de sketch a cargo de los distintos cursos.

Sábado 20 de septiembre: el clásico Fogón de los Estudiantes, detrás del anfiteatro, desde las 23 hasta las 3 de la madrugada, con la presencia de fuerzas de seguridad y personal sanitario para garantizar un desarrollo seguro.

El domingo 21, Día del Estudiante, los jóvenes organizarán sus propios encuentros, en tanto que desde el municipio remarcaron la importancia del buen comportamiento que ha caracterizado los festejos en los últimos años.

Feria del Libro 2025

Monzón confirmó que la tercera edición de la Feria del Libro de Federación se llevará adelante los días 7, 8 y 9 de noviembre, bajo el lema: “Federación: historia y letras que unen”.

El evento se desarrollará en el Auditorio Municipal, con actividades artísticas en el escenario principal y el ya tradicional Paseo Campo de la Lectura, dispuesto en carpas alrededor del predio.

En cuanto al financiamiento, Monzón aseguró que ya están confirmados aportes del CFI y del STM, además de actividades de recaudación impulsadas por la Biblioteca Rivadavia y la subcomisión organizadora. En ese marco, el sábado 4 de octubre se realizará un espectáculo de Tango Sinfónico con una orquesta de San Salvador y la participación del Coral Federación, a total beneficio de la feria.

La viceintendenta señaló que varias editoriales y autores de la región ya confirmaron su participación, entre ellos la madre de Daniel Lescano, quien presentará un libro. También habrá charlas, presentaciones literarias y propuestas del Museo de los Asentamientos, sumando a instituciones y vecinos que deseen aportar actividades.

Finalmente, Monzón valoró la reciente participación de Federación en la Feria Provincial del Libro en Concordia y adelantó que se gestionó la presencia del Bibliomóvil para la edición local.