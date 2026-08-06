Simularon un secuestro en Concordia para extorsionar a una mujer: enviaron a Corrientes un video con un arma y exigieron dinero

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, que dio cumplimiento a una orden de allanamiento dispuesta por el juez de Garantías, Dr. Francisco R. Ledesma, en el marco de una causa iniciada tras la denuncia de la víctima.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, la mujer manifestó que recibió en su teléfono celular un video intimidatorio en el que un hombre amenazaba a su hijo mientras exhibía un arma de fuego, exigiéndole el pago de 25.000 pesos para liberarlo. Ante la desesperación y creyendo que su hijo estaba privado de su libertad, realizó una transferencia de dinero a una cuenta bancaria indicada por los extorsionadores. Además, indicó que desde el domingo había perdido todo contacto con él.

A partir de la denuncia, los investigadores realizaron diversas tareas que permitieron identificar al titular de la cuenta que recibió el dinero. Con esa información, se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada en la intersección de calles Guarumba y Chile, en Concordia.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32, una caja de cartuchos del mismo calibre y un teléfono celular que sería de interés para la causa.

En el operativo también participó personal de la Sección Canes junto al can detector «Kira», que logró localizar el arma de fuego oculta en una de las habitaciones de la vivienda.

De acuerdo con la investigación, esa misma habitación había sido utilizada para filmar el video enviado a la mujer como parte de la maniobra extorsiva.

Sin embargo, la mayor sorpresa para los investigadores llegó al ingresar a la vivienda. Allí encontraron al hijo de la denunciante, quien supuestamente se encontraba secuestrado, compartiendo el lugar con el hombre que había protagonizado el video intimidatorio.

Las averiguaciones permitieron establecer que nunca existió una privación ilegítima de la libertad y que ambos habrían actuado de común acuerdo para simular el secuestro y exigir dinero a la mujer mediante una maniobra extorsiva.

Frente a esta situación, el fiscal interviniente, Dr. José Arias, dispuso la detención de ambos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar todas las circunstancias del hecho.