“Sin alcohol no sobrevivimos”: drugstores de Concordia denuncian derrumbe en las ventas y piden cambios en la ordenanza

“Si no vendemos alcohol los fines de semana a la noche, directamente no sobrevivimos”, afirmó con crudeza el dueño de un local que abre 14 horas al día. “Vendemos alcohol y cigarrillos. Antes, con los cigarrillos al menos pagábamos la luz. Hoy, eso representa solo un 20% de lo que necesitamos. Y los gastos fijos suben todos los meses: la luz, los alquileres carísimos, y los dueños que no entienden que también deberían acompañar”, expresó con resignación.

Los comerciantes aseguran que la situación es insostenible, y que si bien los precios se estabilizaron en las últimas semanas, la falta de poder adquisitivo se siente con fuerza. “No hay un mango en los bolsillos de la gente”, coinciden.

En ese contexto, la ordenanza municipal que restringe la venta de alcohol en horarios nocturnos es vista como un obstáculo más. “Estoy de acuerdo con que a los menores no se les venda. Pero los mayores de edad deberían poder comprar cuando quieran. ¿Qué cambia si lo tomás en tu casa o en un bar después de las 10 de la noche?”, cuestionó uno de los entrevistados.

Durante la anterior gestión municipal, aseguran que hubo algunos intentos de diálogo con el Concejo Deliberante, aunque sin resultados. “Ahora, ni siquiera se intentó. No queremos sumar otra frustración”, afirmaron. Además, mencionaron que los controles sobre la venta de alcohol han disminuido considerablemente, lo que suma un componente de desigualdad entre quienes cumplen la norma y quienes no.

Mientras tanto, el sector comerciante de los pequeños locales lucha por mantenerse en pie, y reclama una revisión urgente de las medidas que los afectan directamente, en medio de una crisis que parece no dar tregua.

Diauno.ar