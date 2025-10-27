Sin ser candidato; Azcue el ganador de estas elecciones

Aunque no fue candidato, el intendente de Concordia, Francisco Azcue, resultó uno de los grandes ganadores políticos que dejaron las elecciones legislativas. Los resultados en la ciudad confirmaron un respaldo ciudadano a su gestión, luego de una campaña marcada por los ataques del justicialismo, que lo acusó de “improvisar” y de no haber logrado encaminar la administración municipal tras casi dos años de gobierno.

Durante las semanas previas a los comicios, el PJ local concentró sus críticas en el Concejo Deliberante y medios afines al PJ, donde el bloque opositor impulsó fuertes cuestionamientos a las decisiones del Ejecutivo municipal, generando lo que muchos consideraron un “show mediático” con fines electorales. Sin embargo, el intendente eligió el silencio como estrategia y, lejos de responder a las acusaciones, salió a recorrer los barrios y dialogar directamente con los vecinos.

Esa cercanía se vio reflejada en las urnas. Los resultados oficiales muestran que la lista respaldada por el gobierno municipal logró amplias diferencias en aquellas zonas donde el municipio desarrolla obras públicas, asistencia social y programas de urbanización. Incluso en sectores históricamente identificados con el justicialismo, los vecinos volvieron a acompañar con su voto al proyecto encabezado por Azcue.

Un voto de confianza hacia la gestión

Aunque se trataba de elecciones nacionales, el escenario político en Concordia tuvo un condimento local. La campaña giró en torno al desempeño del gobierno municipal, por lo que el resultado fue interpretado como una ratificación del rumbo adoptado por la gestión Azcue, que en sus primeros meses aplicó medidas difíciles pero necesarias, como el cese de cooperativas, la reducción de contratos temporarios, el cierre de la radio pública municipal y la reorientación de recursos hacia obras y servicios esenciales.

Los números, contundentes, también reflejan que los concordienses valoran las acciones concretas más allá de los discursos, reconociendo los esfuerzos del municipio por ordenar las cuentas y mejorar la infraestructura urbana.

Azcue, el dirigente mejor valorado

En las últimas horas trascendieron encuestas elaboradas por el Grupo Mercado, que confirman el crecimiento sostenido de la imagen del intendente Azcue. Según el relevamiento realizado en octubre, el jefe comunal supera en nivel de aprobación al presidente Javier Milei y al gobernador Rogelio Frigerio, posicionándose como el dirigente con mejor imagen en la ciudad.

El estudio arrojó los siguientes resultados:

Presidente Javier Milei: calificación de gestión promedio de 5 puntos; imagen positiva 51 %, negativa 47 %.

Gobernador Rogelio Frigerio: calificación de gestión 5,5 puntos; imagen positiva 58 %, negativa 36 %.

Intendente Francisco Azcue: calificación de gestión 5,6 puntos; imagen positiva 67 %, negativa 29 %.

El diferencial de casi 40 puntos entre la valoración de su gestión y su imagen personal muestra que la ciudadanía distingue entre las dificultades propias del contexto económico y la percepción de liderazgo, cercanía y coherencia que proyecta el intendente.

Una figura en crecimiento

El triunfo de las fuerzas afines al oficialismo en Concordia, sumado al fuerte nivel de aprobación personal, consolida a Francisco Azcue como una de las figuras más firmes del escenario político entrerriano.

Mientras el justicialismo enfrenta un período de introspección y autocrítica, el intendente continúa fortaleciendo su vínculo con la comunidad, reafirmando que el trabajo en los barrios, la austeridad y la gestión transparente son las claves de una administración que, según las urnas, cuenta hoy con el apoyo mayoritario de los concordienses.