Sin-vergüenza: La ciclista de Concordia protagonizó un nuevo capítulo de mentiras y bochorno

Lo que comenzó como un «papelón» deportivo ha escalado a la categoría de bochorno institucional. Este domingo, lejos de llamar al silencio o ensayar una disculpa honesta por haber engañado a la opinión pública de Concordia y Entre Ríos, la ciclista Belén Labriola redobló la apuesta en una maniobra que roza lo malicioso, intentando utilizar la buena fe de otros medios para sostener una farsa que ya no tiene sustento.

El intento de «blanqueo» en Deportes Villa Adela

En la mañana de este domingo, el portal Deportes Villa Adela publicó una supuesta aclaración donde indicaban que, tras comunicarse con Labriola, esta les habría enviado la «clasificación oficial» para corregir el error del 7° puesto, afirmando ahora que obtuvo el 10° lugar (Top 10).

Sin embargo, la documentación aportada por la ciclista no es el resultado final de la carrera, sino un registro parcial de la primera vuelta. En una actitud claramente engañosa, se habría omitido —o recortado— la parte del documento donde se especifica que se trata del primer giro y no de la posición final de la competencia.

La verdad de los números: Puesto 14, no 10

7Paginas volvió a cotejar los datos de la página oficial del Mundial Máster de MTB en Chile y la realidad es inapelable:

Solo 8 competidoras en su categoría lograron completar la totalidad de las vueltas estipuladas.

Labriola fue retirada de competencia bajo la regla del «laj» (cuando el puntero le saca una vuelta de ventaja).

Al observar la planilla general de las 22 competidoras que largaron, de acuerdo al punto en que fue retirada, la ciclista de Concordia finalizó en el puesto 14.

Intentar vender un 14° puesto (con retiro incluido) como un «Top 10 mundial» es una falta de respeto a los deportistas que realmente logran esas posiciones con esfuerzo y transparencia.

Un mal ejemplo para el deporte

Desde 7Paginas apoyamos permanentemente a los deportistas de nuestra región. Entendemos el sacrificio que implica cada competencia, pero no podemos ser cómplices de un exatismo vacío que pone en juego la credibilidad del deporte local.

Labriola tuvo la oportunidad de pedir disculpas, reconocer un «error humano» y salvar su integridad. En lugar de eso, optó por intentar aprovecharse de la ignorancia o la buena fe de la gente, utilizando a medios colegas para validar una mentira que «tiene patas cortas».

Antecedentes que aclaran el panorama

Para que la sociedad comprenda la participación de Labriola en este Master no se obtiene la plaza compitiendo previamente en una prueba clasificatoria al mundial, si no que es abierta y puede ser de la partida cualquier ciclista. Este dato no busca desmerecer la participación, sino dar luz sobre cómo se llega a estas instancias y por qué la honestidad debe primar sobre el deseo de figurar a cualquier costo.

Un deportista se forma con valores y buenos conceptos. Si dejamos pasar estos actos de manipulación informativa, estamos vaciando de contenido el esfuerzo de aquellos que sí dejan bien parada a Concordia con la verdad por delante.

Clasificación general definitiva y real de la categoría Master B1 Women del Mundial de MTB 2026.

Esta tabla deja en claro quiénes completaron la carrera y en qué posición quedó realmente cada competidora, desmoronando cualquier intento de manipulación informativa.

Planilla General de Resultados: Mundial Máster MTB 2026 (Chile)Categoría: Master B1 Women (1982-1986)

1°Leila Anabel Luque, Argentina 01:09:49 CAMPEONA MUNDIAL

2°Maria Emilia Filgueira, Argentina 01:12:21 Completó todas las vueltas

3°Mary-Ann Moller New Zealand 01:14:53 Completó todas las vueltas

4°María Emilia Muñoz Argentina 01:18:28 Completó todas las vueltas

5°Ana Belén Bañez Muñoz España 01:22:21 Completó todas las vueltas

6° Mercedes Peralta de Elias Argentina 01:24:07 Completó todas las vueltas

7° Celina Zecchin Argentina 01:26:07 Completó todas las vueltas

8° Maria Paz Lizama Chile 01:27:19 Completó todas las vueltas

9° Gisela Martinez Argentina-Retirada (LAP)

10° Paulina Guzman Chile-Retirada (LAP)

11°Natalia Vanessa Rodriguez Luna Argentina-Retirada (LAP)

12°Ashlee WeimarUnited States-Retirada (LAP)

13°Sabrina Malisa Rosales Argentina-Retirada (LAP)

14°María Belén Llabriola Argentina 01:11:39 RETIRADA (LAP)

15°Laura Coria Sepulveda Chile-Retirada (LAP)

16°Roxana Chinchon Chile-Retirada (LAP)

17°Jessica Suazo Arriagada Chile-Retirada (LAP)

18°Clara Baquerizo Vásquez Ecuador-Retirada (LAP)

19°Paola Basaez Chile-Retirada (LAP)

20°Laura Vargas Vargas Costa Rica-Retirada (LAP)

21°Ana Carolina Jerez Argentina-Retirada (LAP)

22°María Lourdes De La Orden Argentina-Sin Registro

Análisis Técnico del «Bochorno» Finalistas Reales: Solo 8 ciclistas de las 22 inscriptas lograron completar el 100% del recorrido en el tiempo reglamentario. Ellas son las únicas que pueden ostentar un puesto en el «Top 10» genuino. La posición de Llabriola: La planilla oficial es irrefutable. María Belén Llabriola figura en el grupo de las competidoras con la sigla RET (Retirada).

Esto ocurre cuando la puntera de la carrera le saca una vuelta de ventaja a la competidora (Regla del LAP).El puesto 14: Al ordenar a todas las competidoras que largaron, Llabriola ocupa el lugar 14 de 22.

Evidencia de la falsedad: El tiempo de 01:11:39 que registra Llabriola es inferior al de la subcampeona (01:12:21). Esto confirma técnicamente que corrió una vuelta menos. Si hubiese estado en la misma vuelta que las punteras con ese tiempo, habría sido subcampeona del mundo, algo que evidentemente no ocurrió.

En conclusión, la ciclista de Concordia no solo mintió al decir que fue 7°, sino que volvió a mentir al intentar adjudicarse un 10° puesto. Los datos oficiales la ubican en el puesto 14, habiendo sido superada por 13 ciclistas, de las cuales 8 terminaron la carrera y 5 fueron retiradas después que ella.

Nota de la Redacción: Ratificamos en todos sus términos la investigación publicada el día sábado. Los registros oficiales son públicos y están a disposición de cualquier ciudadano que desee verificar que el «Top 10» reclamado por la atleta no existe en los registros finales del Mundial.

Redacción de 7Paginas