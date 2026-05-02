Siniestro en la Autovía 14: una joven de 19 años volcó tras perder el control de su vehículo

Un fuerte accidente de tránsito se registró este sábado, alrededor de las 13:00 horas, en el kilómetro 259 de la Ruta Nacional 14, en las cercanías del acceso por Ruta 4, zona sur de Concordia. El siniestro fue protagonizado por una joven conductora que, afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad aparente.

Según informaron fuentes policiales a7Paginas, un automóvil Peugeot 208 de color negro, conducido por Sol Cassarotto (19 años), circulaba en sentido norte-sur cuando, por causas que se tratan de establecer, la joven perdió el control del rodado tras morder la banquina oeste.

Vuelco y asistencia

Como consecuencia de la maniobra, el vehículo fue desplazado hacia el centro de la autopista, donde terminó volcando y quedó detenido sobre su lateral derecho, obstruyendo parte de la cinta asfáltica.

En el lugar se hizo presente una ambulancia del servicio de emergencia 107. Los profesionales médicos asistieron a la joven, quien presentaba un cuadro de shock lógico por la situación, aunque se encontraba ubicada en tiempo y espacio. Para una mejor evaluación, se dispuso su traslado al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Tránsito restringido

A raíz del siniestro, el flujo vehicular en la zona se vio reducido a un solo carril durante el tiempo que demandaron las tareas de asistencia. En el lugar trabajó personal de la Policía Caminera, quienes coordinaron el operativo y procedieron al retiro del vehículo siniestrado para normalizar la circulación.