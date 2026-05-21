Siniestro vial en Concordia: dos mujeres en moto resultaron heridas tras colisionar contra un micro de una línea urbana

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueves en la zona oeste de la ciudad, dejando como saldo a dos mujeres jóvenes con heridas de consideración. El siniestro tuvo como protagonistas a un colectivo del servicio urbano de pasajeros y a una motocicleta en la que se trasladaban las víctimas.

Según los primeros datos recabados por este medio, el hecho ocurrió alrededor de las 17:15 horas en la intersección de las calles Lieberman y Paula Albarracín de Sarmiento. Por motivos que las pericias policiales intentarán establecer, un micro perteneciente a la Línea 3, que circulaba en sentido este-oeste por Lieberman, colisionó con una motocicleta que transitaba de sur a norte por Paula Albarracín.

A bordo del rodado menor viajaban dos mujeres mayores de edad quienes, al momento del impacto, no llevaban el casco reglamentario colocado. Producto de la colisión contra la unidad de transporte, ambas cayeron pesadamente sobre la cinta asfáltica.

Traslado de urgencia y estado de salud

Ante la gravedad de la situación, transeúntes dieron inmediato aviso a los servicios de emergencia. Al lugar arribaron ambulancias del Servicio de Emergencias Sanitarias 107, cuyo personal asistió a las heridas en primera instancia y procedió a su rápido traslado hacia el hospital Delicia Concepción Masvernat.

Según se pudo saber el carácter de las lesiones de las pacientes: Antonela Maydana (27 años): Presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo y diversas escoriaciones en su miembro inferior izquierdo y Carina Cabaña (28 años): Fue ingresada con un cuadro de traumatismo de cráneo.

En el sitio del siniestro intervino personal policial de la jurisdicción y la división de Criminalística para realizar las diligencias de rigor y determinar las responsabilidades del caso.

Fuente: 7Paginas-La Misiva digital Grupo CAI