Siniestro vial en Concordia: embistió a dos jóvenes en moto, en su fuga del lugar perdió la patente y luego alegó que huyó por temor a ser linchado

Un siniestro vial con ribetes escandalosos se registró en las primeras horas de la mañana de este lunes en la zona oeste de la ciudad. Un automovilista colisionó fuertemente contra una motocicleta en la que viajaban dos jóvenes, los abandonó heridos en la vía pública y se dio a la fuga. Sin embargo, su huida se vio frustrada debido a que, por la fuerza del impacto, la chapa patente de su vehículo quedó tirada en el lugar del hecho.

El accidente movilizó de urgencia al personal policial de la Comisaría Cuarta, que fue comisionado a la intersección de las calles Moulins y Nogoyá. Al arribar al sitio, los uniformados constataron la presencia de un motovehículo con severos daños estructurales, el cual circulaba previamente por Moulins en sentido oeste-este con dos ocupantes a bordo.

Abandono de persona

Según la información oficial suministrada por las autoridades policiales a la redacción de 7Paginas, diversos testigos presenciales señalaron que el rodado menor había sido embestido por un automóvil Volkswagen de color blanco, cuyo conductor, lejos de detener la marcha para auxiliar a los heridos, aceleró y escapó rápidamente de la escena.

A pesar de las intenciones de evadir su responsabilidad, el automovilista cometió un error fatal: el violento choque desprendió el paragolpes o el soporte de su rodado, haciendo que la chapa dominio (patente) quedara sobre el asfalto. El elemento fue secuestrado de inmediato por los peritos policiales, lo que permitió identificar al titular del vehículo en cuestión de minutos.

Ante el cuadro de lesiones que presentaban tanto el conductor de la moto como su acompañante, se dio intervención inmediata al servicio de emergencias sanitarias 107. Los profesionales médicos asistieron a las víctimas en el lugar y resolvieron su traslado de urgencia hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat para evaluar la gravedad de los traumatismos sufridos.

Se entregó en Colonia Yeruá argumentando «temor»

Más tarde, el sospechoso decidió presentarse por sus propios medios —y a bordo del automóvil chocado— en las dependencias de la Comisaría de Colonia Yeruá, una localidad vecina dentro del departamento.

Al ser interrogado por los efectivos sobre su accionar en el lugar del siniestro, el conductor intentó justificar su huida con un polémico argumento: manifestó ante las autoridades que se dio a la fuga debido a que temió por su integridad física, alegando supuestas actitudes violentas y amenazas de linchamiento por parte de los transeúntes y vecinos que presenciaron el choque.

El desenlace del procedimiento fue comunicado de inmediato al fiscal de instrucción en turno, el Dr. Arias, quien tomó las riendas de la causa judicial. El magistrado desestimó los argumentos preliminares del conductor y dictó su detencion, como asi tambien el secuestro del automóvil Volkswagen, y finalmente el fiscal ordenó la realización de extracciones de sangre obligatorias a todos los conductores involucrados, con el objetivo de determinar si el automovilista circulaba bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia al momento de causar el siniestro y abandonar a los jóvenes.