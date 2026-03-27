Siniestro vial en Concordia: motociclista debió ser hospitalizado

Un nuevo accidente de tránsito se registró este jueves en las calles de nuestra ciudad, dejando como saldo a un motociclista hospitalizado. El hecho tuvo lugar en la intersección de Diamante y Gregoria Pérez, una zona que requirió la intervención inmediata de los funcionarios policiales de la Comisaría Cuarta.

Según el reporte oficial brindado a 7Paginas, el siniestro fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Cruze de color blanco y una motocicleta Motomel Skua 150 cc, de color roja, la cual era conducida por Rodrigo Manuel Peralta, de 35 años.

La mecánica del accidente

De acuerdo a las primeras pericias recolectadas en el lugar, el automóvil circulaba por calle Gregoria Pérez en sentido oeste a este. Al llegar al cruce con calle Diamante, y por causas que aún se tratan de establecer, colisionó con el motovehículo que se desplazaba por esta última arteria en sentido norte a sur.

Asistencia médica

En el lugar se hizo presente una unidad sanitaria del servicio de emergencias 107, cuyos profesionales procedieron al traslado de Peralta hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Hasta el momento, las actuaciones judiciales y policiales se encuentran supeditadas al carácter de las lesiones sufridas por el motociclista, mientras se aguarda el parte médico oficial para determinar la gravedad de su estado.