Siniestro vial en Concordia: Motociclista impactó contra un auto que frenó de golpe

En horas de la tarde de este jueves, se registró un nuevo siniestro vial en la zona céntrica de nuestra ciudad que, afortunadamente, no dejó consecuencias de gravedad para los involucrados. El hecho ocurrió en la intersección de las calles San Luis y Santa María de Oro, donde debió intervenir personal de la Comisaría Primera.

El hecho

De acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar, un hombre circulaba en una motocicleta marca Brava 110 cc por calle Santa María de Oro, en sentido oeste-este. Al llegar al cruce con calle San Luis, no pudo evitar impactar contra la parte trasera de un automóvil Renault Kwid, conducido por una mujer de 42 años, que circulaba en la misma dirección.

Según se pudo establecer en el momento, el accidente se habría originado luego de que el automóvil frenara de manera repentina, lo que provocó que el motociclista colisionara contra el paragolpe trasero del vehículo.

Asistencia médica

A raíz del impacto, el conductor de la moto fue asistido en el lugar por una ambulancia del servicio de emergencias médicas 107. Tras la revisión de los profesionales, se determinó que el hombre presentaba únicamente un corte superficial en un dedo de su mano derecha. Al no revestir heridas de consideración, se retiró del lugar por sus propios medios tras completarse las actuaciones de rigor.

En el sitio del accidente, el tránsito se vio reducido por algunos minutos mientras los efectivos policiales realizaban las tareas correspondientes

Fuente: Redacción 7Páginas