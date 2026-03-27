Siniestro vial en Concordia: una niña de dos años fue trasladada al hospital Masvernat

Un accidente de tránsito registrado en las primeras horas de este viernes movilizó a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de calles Ricardo Rojas y Entre Ríos. El siniestro terminó con el traslado hospitalario de una niña de apenas dos años de edad.

En el lugar del hecho, funcionarios policiales de la Comisaría Cuarta constataron la colisión entre dos vehículos que circulaban en el mismo sentido.

Según los datos aportados a 7Paginas por el personal policial, un automóvil Chevrolet Cruze de color blanco transitaba por calle Ricardo Rojas con sentido hacia el norte. Por causas que aún son materia de investigación, el rodado impactó violentamente contra la parte trasera de una camioneta Peugeot Partner que circulaba por la misma arteria y en igual dirección.

Traslado y asistencia

Ante la magnitud del golpe por alcance, se solicitó la presencia inmediata de una unidad sanitaria. Una ambulancia del servicio de emergencias 107 arribó al lugar y procedió al traslado de la menor de dos años, quien viajaba a bordo de la camioneta Peugeot.

La niña fue ingresada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde quedó bajo observación médica.