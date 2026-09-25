Siniestro vial en Concordia: una zorra ferroviaria chocó contra un camión y varios trabajadores resultaron lesionados

Un siniestro vial ocurrido durante la mañana de este viernes en Concordia terminó con varios trabajadores lesionados, luego de que una zorra ferroviaria perteneciente a Trenes Argentinos colisionara contra un camión en el cruce de Avenida Vuelta de Obligado y las vías férreas.

Según supo 7Páginas, el accidente se produjo alrededor de las 9:30, cuando personal de Comisaría Quinta intervino en el lugar para asistir a los involucrados y establecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con las primeras actuaciones, una zorra a motor ferroviaria, que circulaba por las vías en sentido sur-norte y trasladaba a varios trabajadores, se encontraba atravesando el sector cuando se produjo la colisión con un camión Ford Cargo que cruzaba las vías.

Por causas que son materia de investigación, el vehículo ferroviario impactó contra el sector de las ruedas traseras izquierdas del camión.

Trasladados al Hospital Masvernat

Como consecuencia del impacto, varios de los trabajadores que viajaban a bordo de la zorra ferroviaria resultaron lesionados.

Ante la situación, se hizo presente personal del servicio de emergencias 107, que asistió a los ocupantes y posteriormente dispuso su traslado en ambulancias hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Los trabajadores fueron derivados al nosocomio para realizarles las correspondientes evaluaciones médicas.

Desde la Policía se indicó que se aguarda el informe médico para determinar el carácter y la gravedad de las lesiones, mientras continúan las actuaciones de rigor para establecer cómo ocurrió el siniestro.