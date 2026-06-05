Siniestro vial en Concordias: una madre y su hija de 8 años resultaron heridas tras ser embestidas por un auto

Un nuevo siniestro vial en las calles de la ciudad dejó como saldo a dos personas hospitalizadas, entre ellas una menor de edad. El hecho se registró en la tarde de este jueves en la intersección de la Avenida Monseñor Tavella y calle España, un cruce que requirió la inmediata intervención del personal policial de la Comisaría Tercera y de los servicios de emergencia locales.

El accidente fue protagonizado por un automóvil Fiat Punto, guiado por un hombre de 33 años, y una motocicleta Gilera Smash, en la que se trasladaba una joven madre de 26 años acompañada por su pequeña hija de 8 años.

Una maniobra de giro que terminó en colisión

De acuerdo con los datos recabados por 7Paginas en base al informe de las autoridades policiales, ambos rodados circulaban por la Avenida Tavella en sentido sur-norte. Al llegar a la esquina de calle España, la conductora del motovehículo habría iniciado una maniobra de giro con intenciones de dirigirse hacia el oeste, momento en el cual fue embestida por el automóvil que transitaba en la misma dirección.

Las causas y la mecánica exacta del impacto son ahora materia de investigación por parte de las oficinas periciales de la Jefatura Departamental de Policía.

Traslado de urgencia al Hospital Masvernat

Como consecuencia del fuerte choque, las dos ocupantes de la motocicleta cayeron de forma violenta sobre la cinta asfáltica, sufriendo diversas lesiones:

La madre (26): Presentó las heridas de mayor consideración, constatándose posteriormente en el centro asistencial una fractura de costilla.

La hija (8): Resultó con golpes y escoriaciones derivadas de la caída.

Ambas recibieron las primeras curaciones en el lugar del hecho y fueron trasladadas rápidamente en una ambulancia del servicio de emergencias médicas 107 hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde permanecen bajo observación de los profesionales médicos para evaluar la evolución de sus traumatismos.