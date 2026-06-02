Siniestro vial en el ingreso a Concordia: violento choque en la zona de «El Martillo» dejó una mujer hospitalizada

Un fuerte accidente de tránsito se registró en las primeras horas de la mañana de este martes en uno de los accesos más transitados de la ciudad de Concordia. Minutos después de las 07:00 hs., dos automóviles colisionaron de manera violenta en la intersección de la Ruta Provincial 22 y Avenida Eva Perón, un sector neurálgico conocido popularmente como «El Martillo».

De acuerdo a las primeras informaciones recabadas por testigos a la redacción de 7Paginas, la principal hipótesis que se investiga apunta a que uno de los conductores habría avanzado e ingresado al cruce vial violando la luz roja del semáforo existente en dicha esquina.

El siniestro fue protagonizado por dos vehículos de la marca Chevrolet: un modelo Cruze y un modelo Prisma. El impacto fue de tal magnitud que ambos rodados terminaron con destrucción severa e importantes daños materiales en sus carrocerías.

Uno de los autos era conducido por un hombre que se desempeña como operario en la planta de la empresa Egger, la cual se encuentra ubicada a escasos metros del lugar del hecho y en el otro automóvil se trasladaba una familia.

Una mujer trasladada al hospital

A raíz del fuerte golpe, una ambulancia de emergencias del Servicio 107 arribó prontamente al lugar para al hospital Masvernat a una mujer mayor de edad, identificada como Elina Saccamandi, quien viajaba en uno de los rodados. Según el primer parte asistencial, la paciente ingresó con escoriaciones y lesiones de carácter leve, quedando en observación preventiva.

Efectivos policiales de la jurisdicción trabajaron en el lugar del siniestro controlando el tránsito, el cual se vio parcialmente reducido durante la mañana, mientras los peritos mecánicos y fotográficos de Criminalística realizaban las tareas de rigor para establecer de manera fehaciente las responsabilidades del choque.