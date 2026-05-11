Siniestro vial en el Puente Alvear: un joven motociclista fue hospitalizado tras chocar la parte trasera de un auto

Un nuevo accidente de tránsito se registró este lunes en uno de los accesos principales a la ciudad, dejando como saldo a un joven herido y daños materiales en los vehículos involucrados.

El hecho, según lo informado por la policía a 7Paginas, ocurrió alrededor de las 12:30 horas sobre la Avenida Presidente Perón, a escasos metros del Puente Alvear. Al lugar acudió de inmediato el personal de la Comisaría de Villa Adela, tras recibir el alerta por una colisión en plena vía pública.

De acuerdo a los primeros datos recabados por las autoridades, el siniestro fue protagonizado por un automóvil Renault Clio, conducido por una mujer de 40 años que circulaba en dirección hacia Villa Adela. Por causas que se intentan establecer, la conductora frenó su marcha y fue impactada desde atrás por una motocicleta Corven de 110 cc.

El motovehículo era guiado por un joven de 23 años, identificado como Juan Camber. Debido a la violencia del impacto contra la parte posterior del automóvil, el motociclista cayó a la cinta asfáltica resultando con diversas heridas.

Asistencia médica

En el lugar trabajó una unidad del servicio de emergencias 107, que brindó las primeras curaciones al joven y procedió a su traslado urgente hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Al cierre de esta edición, las autoridades policiales informaron que se aguardaba el parte médico oficial para determinar el carácter de las lesiones sufridas por Camber. En el sitio del accidente, los efectivos realizaron las tareas de rigor para establecer las responsabilidades del caso y regular el tránsito, que se vio parcialmente afectado durante el operativo.