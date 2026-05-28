Siniestro vial en la Autovía Artigas: un auto despistó, chocó contra una alcantarilla y cayó en el ingreso a una vivienda

Un siniestro vial se registró en la noche de este miércoles en la Autovía José Gervasio Artigas, cuando un automóvil perdió el control, se salió de la cinta asfáltica y terminó su trayectoria a metros de una propiedad privada.

Funcionarios policiales de la Comisaría La Criolla acudieron al kilómetro 275 donde constataron que un automóvil Chevrolet Classic de color gris había protagonizado un violento despiste.

De acuerdo con las primeras pericias y los datos aportados por la policía a 7Paginas, el vehículo era conducido por un hombre mayor de edad, oriundo de la provincia de Chaco. Al llegar a un tramo con curvas pronunciadas característico de ese sector de la autovía, el automovilista habría perdido el control de la unidad por razones que aún son materia de investigación.

Tras salir despedido de la calzada, el Chevrolet Classic golpeó fuertemente contra una alcantarilla marginal. El impacto provocó que el rodado saliera despedido y cayera finalmente sobre el sector de ingreso de una vivienda ubicada a la vera de la ruta.

A raíz de los golpes sufridos por el impacto, una ambulancia del servicio de emergencia 107 se hizo presente en el lugar para asistir al conductor. El hombre fue trasladado al hospital Masvernat.

A pesar de la magnitud del siniestro y del despliegue de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia, desde la Policía de Entre Ríos informaron que el tránsito sobre la Autovía Artigas no sufrió interrupciones y la circulación se mantuvo normal en ambos sentidos. Personal policial labró las actuaciones de rigor para establecer las causas mecánicas o humanas que desencadenaron el hecho.