Siniestro vial en Villaguay: Un menor de 15 años sufrió fracturas tras ser colisionado por una conductora alcoholizada

El hecho ocurrió precisamente a las 01:40 horas, en la intersección de las calles 25 de Mayo y Rivadavia, un cruce céntrico de la localidad vecina.

Por razones que aún se intentan establecer mediante las pericias, el siniestro fue protagonizado entre una motocicleta marca Appia de 110 cc, la cual era conducida por un menor de 15 años de edad y una camioneta marca Fiat Strada, guiada por una mujer de 27 años.

A raíz del fuerte impacto, el motociclista adolescente resultó con heridas visibles. Ante la situación, la conductora de la camioneta resguardó el motovehículo afectado y procedió a trasladar al menor por sus propios medios hacia el Hospital Santa Rosa. Una vez en el nosocomio, los médicos de turno constataron que el joven presentaba fractura de tibia y peroné, lesiones calificadas legalmente como graves.

Alcoholemia positiva y peritajes judiciales

Tras el ingreso del lesionado al hospital, se dio inmediata intervención al fiscal en turno, quien ordenó las directivas correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.

Efectivos de la División Policía Científica de la Jefatura Departamental de Villaguay se constituyeron en el lugar del hecho para realizar las pericias mecánicas y los relevamientos fotográficos sobre la calzada y ambos rodados.

Asimismo, el personal policial le practicó el correspondiente test de alcoholemia a la conductora de la camioneta Fiat, el cual arrojó un resultado positivo de 0.88 g/l (gramos de alcohol por litro de sangre), superando ampliamente el límite permitido para conducir.

Con información de prensa policial

Redaccion de 7Paginas