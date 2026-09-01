Siniestro vial en zona de Presidente Illia: despiste y vuelco de automóvil

De acuerdo con las primeras actuaciones, un automóvil Ford Ka circulaba por Presidente Illia en sentido este-oeste cuando, según manifestó su conductora, un camión le habría cerrado el paso, circunstancia por la cual perdió el control del rodado, despistó y terminó volcando.

La conductora, una joven de 20 años, manifestó que llevaba colocado el cinturón de seguridad y no sufrió lesiones, negándose a recibir asistencia médica del personal del servicio de emergencia 107 que había llegado a ese lugar.

Posteriormente, la misma solicitó la presencia de la grúa del seguro para el traslado del vehículo.

Se realizaron las actuaciones de rigor..