Sintonía fina y gestión: El movimiento estratégico de la senadora Gladys “Meca” Domínguez hacia 2027

En un escenario político provincial marcado por las tensiones, la senadora Gladys «Meca» Domínguez parece estar jugando un tablero propio. Con una estrategia de «sintonía fina», la legisladora ha logrado posicionar al departamento Feliciano en la agenda de prioridades del gobierno provincial, transformando su bloque unipersonal en una pieza de equilibrio relevante dentro de la Cámara Alta.

La muestra más reciente de este movimiento fue su reunión con el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, donde, según supo 7Paginas, se terminó de dar forma a un paquete de obras estratégicas para 2026 que impactarán directamente en la calidad de vida de los felicianenses.

Obras clave para Feliciano en 2026

El encuentro con el funcionario provincial arrojó confirmaciones de inversión de alto impacto:

Saneamiento: La construcción de una laguna de decantación con una inversión de casi 800 millones de pesos.

Salud: La reparación integral del Hospital “General Francisco Ramírez” y su asilo, obra que será financiada a través de CAFESG.

Infraestructura Vial: El compromiso para la reconstrucción de las rutas provinciales 1 y 2, ejes fundamentales para la conectividad del departamento.

Servicios Básicos: Un proyecto de saneamiento de agua y cloacas destinado al barrio El Cardal.

Gestión sobre ruido: ¿El camino al 2027?

Más allá del anuncio técnico, el análisis político indica que Domínguez ha elegido el camino de la articulación directa. Sin renunciar a su identidad peronista, la senadora ha optado por un pragmatismo que le permite obtener resultados concretos en un Senado donde cada voto es determinante para el Ejecutivo provincial.

Este posicionamiento de «menos ruido y más obras» ha rendido frutos en su territorio, pero también ha comenzado a generar interrogantes de cara al próximo turno electoral en 2027.

¿Será este vínculo con el oficialismo el preludio de una nueva alianza territorial o es simplemente una forma eficiente de ejercer la representación departamental? Por ahora, Domínguez evita las definiciones explícitas y se concentra en la gestión, aunque su peso político en el norte entrerriano no para de crecer.