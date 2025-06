Situación controlada en Concordia: solo 13 familias evacuadas y el río no superará los 12,20 metros

Según el último informe brindado a 7Paginas por el área de Hidrología de la represa de Salto Grande, el nivel del río en el puerto de Concordia no superará los 12,20 metros, previéndose que para este viernes el incremento será inferior a los 20 centímetros. Además, se anticipó que esa altura se mantendrá estable hasta los primeros días de julio, momento en el que comenzaría un descenso paulatino.

El barrio más afectado fue el Nebel, especialmente en la zona de boulevard Maipú, donde se registró la mayor cantidad de evacuaciones y el corte total al tránsito vehicular.

Detalle de la asistencia

Total de familias evacuadas: 13

Total de personas: 43 (26 mayores y 17 menores)

Trasladadas a domicilios particulares: 11 familias (40 personas: 23 mayores y 17 menores)

Trasladadas a Centro de Evacuados (Ex Bagley): 2 familias (3 personas adultas)

Familias autoevacuadas: 3

Personas autoevacuadas: 21 (18 mayores y 3 menores)

El municipio recuerda que el único número habilitado para solicitar asistencia en estos casos es el 103, y solicita a la población evitar circular por zonas afectadas por la crecida y respetar las indicaciones del personal de emergencia.

Desde la Municipalidad destacaron que, si bien la situación está bajo monitoreo constante, no se prevén desbordes mayores, lo que genera tranquilidad en la comunidad ribereña.