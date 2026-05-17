Sobre el video que muestra pornografía desde una ventana del municipio de Concordia: investigan y anticiparon sumarios

Un video generó una fuerte repercusión en las redes sociales y según datos recogidos por 7Paginas, las autoridades municipales tomaron la decisión de iniciar una investigación formal para esclarecer el uso indebido de los recursos tecnológicos dentro de las dependencias oficiales.

Las imágenes, que comenzaron a circular con fuerza el sábado a la tardecita, muestran con claridad la ventana de una de las oficinas del palacio municipal. A través del vidrio, se alcanza a divisar una pantalla en la que se reproducían escenas de contenido pornográfico explícito.

Los detalles del hecho

Según la información a la que tuvo acceso 7Páginas, el hecho habría tenido lugar entre las últimas horas del viernes y el transcurso del sábado. Se trata de una franja horaria en la que ya no se desarrollan las actividades de atención al público ni las tareas administrativas oficiales habituales, las cuales se concentran de 7:00 a 13:00 horas.

De acuerdo con los primeros datos recogidos por este medio, el material no se habría reproducido de forma directa desde la red interna convencional de la comuna, sino que las personas involucradas habrían conectado un dispositivo externo —que podría ser una computadora portátil o un teléfono celular particular— para acceder a la página web en cuestión y proyectar el contenido en la pantalla de la oficina.

Avanzan las sanciones administrativas

Ante la gravedad del hecho, que afecta la imagen de la institución pública, desde la conducción de la comuna se habría dispuesto de inmediato la apertura de una investigación para delimitar las responsabilidades.

Fuentes confiables adelantaron a 7Páginas que durante la jornada de este lunes se darían a conocer las primeras medidas firmes. En principio, se iniciará un sumario administrativo que alcanzará tanto al jefe del sector correspondiente como al personal que cumplió funciones o estuvo asignado a esa dependencia durante las jornadas en las que se sospecha que ocurrió el incidente. El objetivo del proceso es determinar las identidades de quienes permitieron o participaron del hecho para aplicar las sanciones que prevé el estatuto del empleado municipal.