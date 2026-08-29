Social cayó en San Salvador por la cuarta fecha de la Liga de Mayores

Social y Deportivo Federación no pudo sumar una nueva victoria en la Liga de Mayores de básquet y cayó este viernes por 76 a 71 frente a Sportivo San Salvador, en condición de visitante, por la cuarta fecha de la competencia.

El conjunto federacionense protagonizó un encuentro equilibrado y tuvo momentos en los que logró mantenerse en partido, aunque le costó encontrar regularidad tanto en defensa como en la generación ofensiva.

Sportivo San Salvador supo aprovechar sus mejores pasajes y consiguió establecer las diferencias necesarias para llegar al cierre con ventaja y quedarse con la victoria.

Los parciales del encuentro fueron 19-18, 18-13, 20-24 y 19-16.

Russo, la figura

La principal figura del partido fue Heraldo Russo, quien tuvo una destacada actuación individual y terminó el encuentro con 26 puntos y una valoración de 27.

En Social y Deportivo Federación, Juan Cruz Pagnone, con 17 puntos, fue uno de los jugadores más destacados del equipo visitante.

Ahora, en casa

Tras esta derrota, Social tendrá la posibilidad de recuperarse en la próxima jornada, cuando vuelva a jugar ante su público.

Por la siguiente fecha de la Liga de Mayores, el conjunto federacionense recibirá a San José de Colón en Federación, en busca de volver a la senda del triunfo.

Con datos de prensa Club Social

Redaccion de 7Paginas