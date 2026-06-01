Social Federación batalló en San Salvador pero cayó en el juego de ida ante Sportivo

Comenzaron a disputarse los apasionantes cruces de ida correspondientes al Torneo Asociativo de Básquetbol de Concordia en la rama masculina. En la Capital Nacional del Arroz, el primer equipo del Club Social y Deportivo Federación protagonizó un encuentro de altísima paridad y dramatismo frente a Sportivo San Salvador, terminando con victoria para los locales por un cerrado 70 a 65.

El trámite del partido estuvo marcado por la paridad física y táctica de ambos planteles. Sportivo logró capitalizar mejor las segundas opciones en la pintura y aprovechó la localía para sacar una luz de ventaja en los momentos de definición. Sin embargo, el elenco de Federación nunca se descolgó del marcador y forzó un final de bandera verde que deja la llave completamente abierta para el partido de vuelta.

Las actuaciones individuales más destacadas

A pesar de la derrota del equipo celeste, las estadísticas individuales premiaron el gran esfuerzo del plantel federaense en rodeo ajeno:

El Jugador del Partido: El reconocimiento principal de la noche se lo llevó Martín Escalada, quien firmó una planilla sobresaliente con una valoración general de 22 unidades, convirtiéndose en el eje del juego de su equipo.

El Goleador de la Noche: El máximo artillero del compromiso fue Rafael Bargas, quien estuvo intratable desde el perímetro y la zona pintada para comandar el goleo general con 23 puntos en su cuenta personal.

Serie abierta: la definición se traslada a Federación

El margen de apenas cinco puntos en el resultado final deja un panorama de absoluta expectativa para los dirigidos por el cuerpo técnico de Social. La ventaja obtenida por Sportivo San Salvador es mínima y obliga a los de la «Capital del Término» a ganar ante su gente para forzar un eventual tercer partido o hacer valer la diferencia de gol.

La gran cita de vuelta ya tiene fecha y escenario confirmado: se disputará este viernes 5 de junio de 2026 en la ciudad de Federación. La dirigencia y el plantel de Social esperan un estadio colmado para empujar al equipo hacia las semifinales del certamen asociativo.

Por Fernando Rigoni ADN Deportes

Redaccion de 7Paginas