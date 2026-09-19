Social Federación cayó ante Ferro en un partidazo

Social Federación no pudo cerrar con triunfo la primera ronda de la Liga de Mayores y cayó este viernes por 98 a 94 ante Ferro de San Salvador, en un partido que tuvo varios cambios de dominio y se definió en los últimos minutos.

El equipo federaense arrancó con todo y mostró un gran nivel durante el primer cuarto, imponiéndose por 27 a 14. Sin embargo, Ferro reaccionó rápidamente y protagonizó un segundo período contundente: ganó ese parcial por 34 a 14 y se fue al descanso arriba en el marcador.

Tras el entretiempo, Social volvió a encontrar su mejor versión. Con una fuerte reacción colectiva, se quedó con el tercer cuarto por 28 a 13, recuperando el control del partido y llegando al tramo decisivo con ventaja.

Pero el último cuarto volvió a cambiar la historia. Ferro de San Salvador se impuso por 37 a 24 y terminó dando vuelta el resultado para quedarse con una ajustada victoria por 98 a 94.

Los números del partido

Los parciales fueron:

27-14 | 14-34 | 28-13 | 24-37

En Ferro, Cristian Gerard fue la figura del encuentro con una valoración de 33.

En Social Federación, Thomas Wagner se destacó con 28 de valoración, mientras que Gastón Langenheim, con 27 puntos, terminó como máximo goleador del partido.

Con informacion sub comision de basquet Club Social Federacion

Redaccion de 7Paginas