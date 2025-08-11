Social Federación hizo historia: en un partidazo logró su primer triunfo en la Liga de Mayores

El equipo dirigido por Guillermo Saldaña dio vuelta un encuentro que había comenzado cuesta arriba, logrando una remontada de 17 puntos en contra gracias a la entrega, concentración y el aliento incesante de su público. La victoria tuvo un valor especial: es la primera desde que el club participa en este certamen, y se consiguió nada menos que frente a su gente.

Un arranque complicado y una reacción memorable

La visita dominó gran parte del primer tiempo, llegando al descanso con una ventaja amplia que parecía difícil de revertir. Sin embargo, Social Federación mostró carácter y, con ajustes defensivos y mayor precisión en ataque, comenzó a acortar distancias en el tercer cuarto.

En el último segmento, el local impuso su juego y terminó sellando un triunfo histórico, que invita a soñar con seguir escalando en la tabla.

La figura: “El Chino” Guzmán

El jugador Daniel “El Chino” Guzmán fue determinante en la victoria y, al finalizar el encuentro, expresó a Radio UNO Federación:

“Sabíamos que teníamos que meter garra porque era nuestro primer partido como local. En la primera parte nos faltó más defensa y cometimos errores, pero en el entretiempo hablamos y salimos con otra cabeza. Este triunfo vale muchísimo, no solo para nosotros sino para toda la gente y los dirigentes que hacen un gran esfuerzo para que este equipo compita”.

La palabra del DT Guillermo Saldaña

El entrenador, visiblemente satisfecho, analizó el partido también en diálogo con Radio UNO Federación:

“Fue un partido de menor a mayor. En el primer tiempo nos costó mucho ajustarnos, cometimos errores y permitimos demasiados puntos. Este es un equipo joven, con mucha energía pero también con imprecisiones propias de la edad. Lo que más destaco es el carácter para remontar un resultado adverso. Este triunfo es muy importante en lo anímico y refleja el trabajo que hay detrás: comisión, cuerpo técnico y jugadores”.

Saldaña agregó que la liga es muy pareja y que el formato, con un solo partido por semana, les da margen para entrenar y seguir puliendo detalles.

Una victoria que une a todo un club

El clima en el estadio fue una fiesta: cánticos, banderas y un público que empujó desde el primer minuto. Al final, la alegría se desbordó en la tribuna y en la cancha, en una celebración que marcó un antes y un después para Social Federación en esta competencia.

Con este triunfo, el equipo suma confianza para los próximos compromisos y refuerza su objetivo de hacerse fuerte de local.

Fotos: Tony Pisseli

Redaccion de 7Paginas