Social Federación presenta su plantel de básquet en un gran momento deportivo e institucional

El Club Social Federación se prepara para una nueva temporada de la Liga Provincial de Básquet de Mayores, competencia en la que ya tuvo un auspicioso debut y que tendrá este miércoles la presentación formal de su plantel.

El presidente de la institución, Leandro Silvestri, repasó el presente deportivo e institucional durante una entrevista con el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación y destacó el trabajo que se viene realizando para consolidar al club en la competencia provincial.

El equipo comenzó el campeonato con una victoria frente a La Armonía, en un partido que debió adelantarse al jueves debido a compromisos del conjunto rival. Para Silvestri, el triunfo fue importante no solamente por el resultado, sino también por el funcionamiento y el grupo que se conformó.

“Arrancamos con el pie derecho, la verdad que el equipo jugó bien”, señaló, al tiempo que remarcó que se logró conformar “un grupo de chicos espectacular”, algo que genera satisfacción tanto en los jugadores como en la dirigencia.

Uno de los aspectos que el dirigente valoró especialmente fue la posibilidad de comenzar la preparación con suficiente anticipación.

Según explicó, el entrenador Luciano Correa, quien además trabaja con las categorías U17 y U21, comenzó a desarrollar el proyecto con tiempo, permitiendo que el plantel pudiera entrenar prácticamente completo durante cerca de un mes antes del inicio de la competencia.

El equipo cuenta con cuatro incorporaciones, de las cuales tres son fichas mayores, mientras que el resto del plantel está compuesto por jugadores formados en el club o que llevan varios años vinculados a la institución.

Silvestri destacó además la experiencia que aportan jugadores como Valzer y Agustín Carnaval, quienes colaboran dentro de la cancha con los integrantes más jóvenes.

“Creo que el trabajo con tiempo va a dar sus frutos”, sostuvo el presidente, quien remarcó que se busca combinar experiencia con jugadores jóvenes para construir un equipo competitivo.

La presente será la tercera participación consecutiva del Club Social Federación en la Liga Provincial de Mayores, también conocida como Pre-Federal.

La presentación oficial del equipo se realizará este miércoles desde las 20, en las instalaciones del Club Social Federación.

La ceremonia será sencilla y permitirá presentar a los jugadores, la indumentaria que utilizarán durante la temporada y el proyecto deportivo que afrontará la institución.

Además, el Celeste volverá a jugar como local el viernes desde las 21, cuando reciba a Estudiantes.

Desde la institución invitaron a socios, familias, simpatizantes y a toda la comunidad a acompañar al equipo durante esta nueva temporada.

El buen momento deportivo está acompañado por un proceso de mejoras en la infraestructura del Club Social Federación.

Silvestri explicó que la comisión había elaborado un plan de obras, aunque algunas prioridades fueron modificadas a partir de las necesidades que fueron surgiendo.

Una de las principales intervenciones fue la construcción de un gimnasio destinado a la preparación física, mientras que en la planta baja se incorporó una nueva cantina o buffet que próximamente será inaugurada.

También se avanzó en la sede social, comenzando por solucionar problemas en la red cloacal y posteriormente con trabajos en los sanitarios.

Entre las mejoras se encuentra la construcción de un baño exclusivo para personas con discapacidad, que todavía se encuentra en proceso de finalización.

“Los planes de obra hay para seguir haciendo. El tema es que por ahí nos quedamos sin recursos y, como pasa en todas las instituciones, tenemos que ir trabajando a medida que tenemos los medios”, explicó Silvestri.

El presidente también hizo referencia a la situación económica de la institución y al objetivo de fortalecer la campaña de socios.

Explicó que los recursos que se vienen generando son destinados principalmente a obras y necesidades de infraestructura. Sin embargo, consideró que primero es necesario contar con mayores servicios e instalaciones para ofrecerle a quienes se incorporen como socios.

“Hoy, en la parte deportiva, venimos funcionando muy bien, pero después no tenemos otra cosa para ofrecer que no sea la parte deportiva. Hoy no tenemos una sede para ofrecerle al socio para que disfrute de un lugar”, planteó.

En ese sentido, las obras en la sede social aparecen como una prioridad para ampliar las propuestas del club y generar mejores condiciones para sus asociados.

Un proyecto que busca consolidarse

Silvestri valoró el acompañamiento de los padres, socios, sponsors, colaboradores y de todas las personas que aportan recursos, trabajo o apoyo para sostener el proyecto deportivo.

“Es un montón de gente que anda atrás de este proyecto”, destacó.

Con un plantel que comenzó con una victoria, una nueva participación en la Liga Provincial y obras que avanzan en distintos sectores de la institución, el Club Social Federación busca consolidar un crecimiento que combina competencia deportiva, formación de jugadores e inversión en infraestructura.

“Estamos cumpliendo con el plan que nos comprometimos”, es el concepto que resume el presente de una institución que apuesta a seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.