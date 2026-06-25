SOEM cuestionó que el aumento salarial se pague “en negro” y convocó a una asamblea de trabajadores municipales

Durante una entrevista en el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, Fontana sostuvo que la noticia tomó por sorpresa al gremio y afirmó que se trata de una situación inédita para los empleados municipales.

“Es la primera vez que nos dicen que un aumento salarial no va a ser en blanco. Nosotros nunca aceptamos pagos en negro y tampoco lo aceptamos ahora. Firmamos el acta en disconformidad porque entendemos que esto perjudica a todos los trabajadores”, manifestó.

“Afecta a la Caja, a los jubilados y a los adicionales”

El dirigente explicó que el aumento del 2,5 por ciento había sido acordado el mes pasado, aunque ya había sido considerado insuficiente por el sindicato. Sin embargo, la situación se agravó cuando el Ejecutivo comunicó que el incremento sería abonado de manera no remunerativa.

Según Fontana, la medida impacta directamente en los aportes jubilatorios, en los haberes de los jubilados municipales y en distintos adicionales salariales.

“La Caja de Jubilaciones no recibe aportes por ese porcentaje y los jubilados tampoco van a percibir esta recomposición. Además, no aumenta la antigüedad, el presentismo ni otros adicionales”, remarcó.

En la misma línea, el secretario de Finanzas del gremio, Hugo Batalla, detalló que el incremento se aplicará únicamente sobre el sueldo básico y no tendrá incidencia en otros conceptos salariales.

“Un trabajador de categoría 10 recibirá aproximadamente 16 mil pesos por este aumento, pero sin que impacte en los adicionales. Tampoco se verá reflejado en el medio aguinaldo de junio”, indicó.

Expectativa por una futura incorporación al básico

Los dirigentes señalaron que desde la Secretaría de Gobierno les informaron que la medida sería excepcional y que el próximo mes el porcentaje otorgado se incorporaría al salario básico, pasando a ser remunerativo.

“Nos dijeron que en julio ese 2,5 por ciento volvería a incorporarse al básico y ahí sí tendría impacto sobre los adicionales, los aportes a la Caja y las jubilaciones. Por eso vamos a estar muy atentos para que eso realmente se cumpla”, advirtió Batalla.

Críticas por los monotributistas y la situación financiera municipal

Durante la entrevista también surgió el debate sobre la contratación de personal bajo la modalidad de monotributo. Tanto Fontana como Batalla reiteraron la postura histórica del gremio en contra de este sistema de contratación.

“Los monotributistas realizan las mismas tareas que un empleado municipal, pero no tienen los mismos derechos ni realizan aportes a la Caja. Siempre estuvimos en contra de esta modalidad porque perjudica tanto al trabajador como al sistema previsional”, señalaron.

No obstante, los gremialistas reconocieron el complejo escenario financiero que atraviesa el municipio.

“Sabemos que la situación económica es difícil y que el municipio está atravesando problemas, pero nuestra obligación es defender los derechos de los trabajadores”, afirmó Fontana.

Convocatoria a una asamblea

Frente a este escenario, el SOEM convocó a una asamblea abierta para este jueves a las 19 horas, donde se informará a los empleados sobre el alcance de la medida y se debatirán posibles acciones gremiales.

“Necesitamos que los compañeros se informen y entiendan qué está pasando. Vamos a explicar la situación y evaluar juntos los pasos a seguir. Si esto no se corrige el mes próximo, tendremos que tomar las medidas que correspondan”, advirtió Fontana.

Desde el sindicato insistieron en que la prioridad es lograr que el incremento salarial sea incorporado al básico y que futuras recomposiciones salariales vuelvan a otorgarse bajo los mecanismos habituales, garantizando aportes jubilatorios, cobertura social y beneficios para los trabajadores activos y pasivos.