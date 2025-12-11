7PAGINAS

Jueves 11 de diciembre de 2025
SOEM pidió al municipio de Federación el pago anticipado del medio aguinaldo y la ampliación del asueto de fin de año

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Federación (SOEM) presentó este miércoles una nota formal al Ejecutivo municipal solicitando que el medio aguinaldo sea abonado antes de la celebración de Navidad. El escrito, firmado por el secretario general Sergio Fontana y al que tuvo acceso 7Paginas, señala que el pedido apunta a brindar tranquilidad a los trabajadores en un momento sensible del año, permitiéndoles afrontar las fiestas con mayor estabilidad económica.
Reclamo por condiciones laborales

Además del adelanto del Sueldo Anual Complementario, el sindicato pidió una reunión urgente con las autoridades municipales para abordar la situación laboral en distintas áreas del municipio. En la nota se detalla que varios sectores presentan condiciones que requieren una revisión inmediata, por lo que el gremio considera indispensable abrir una mesa de diálogo en el corto plazo.

Solicitud para extender el asueto

Fontana también informó a 7Paginas, que solicitaron la ampliación del asueto de fin de año. Actualmente, el municipio dispuso asueto administrativo para el miércoles 23 de diciembre, pero desde el SOEM piden que se incluya también el viernes 26, considerando que el jueves 25 es feriado nacional por Navidad. Según explicaron, la medida permitiría a los empleados organizar mejor sus actividades familiares y disponer de un descanso más prolongado.