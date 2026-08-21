Sofía Camará y Leandro Lapiduz presentaran en Concordia “Arráncame la Vida: Un Romance Musical”

La escena cultural de Concordia tendrá una propuesta diferente el próximo sábado 5 de septiembre, cuando Sofía Camará y Leandro Lapiduz compartan por primera vez un escenario para presentar “Arráncame la Vida: Un Romance Musical”.

Segun se anticipo a 7Paginas, la propuesta combina teatro, música y una historia de amor intensa y provocadora, con un recorrido por algunas de las piezas musicales más exitosas de todos los tiempos.

La Estrella del Carnaval de Concordia, Sofía Camará, y el empresario gastronómico Leandro Lapiduz serán los protagonistas de una puesta que se presenta como una aventura prohibida en concierto, donde la atracción, el deseo y las emociones ocupan el centro de la escena.

Una historia de amor, deseo y pasión

“Arráncame la Vida” propone una mirada dramática, con un guiño hacia lo incorrecto, para construir una historia atravesada por la lujuria, el deseo y la pasión.

La obra invita al público a dejarse llevar por una historia en la que lo inesperado y la atracción entre sus protagonistas pueden modificar el rumbo de cada momento.

La propuesta tendrá además un condimento especial para el público concordiense: Sofía Camará realizará su debut como cantante en la ciudad, luego de haber desarrollado experiencias musicales en otros escenarios y participado en distintos realities televisivos.

La acompañará una banda en vivo integrada por Matías José Solana, Seba Arlettaz y Luchi Ríos, quienes tendrán a su cargo la musicalización de una puesta pensada para combinar interpretación, canciones y actuación.

Cuándo y dónde

“Arráncame la Vida: Un Romance Musical” se presentará el sábado 5 de septiembre, con apertura de puertas a las 21:30 y comienzo del espectáculo a las 22:00.

La función tendrá lugar en Pueblo Viejo Espacio Cultural, ubicado en Alem 230, en Concordia.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de www.puebloviejo.com.ar. También habrá entradas físicas disponibles en Rock en Las Venas Tienda, San Luis 623, en Galería Entre Ríos, de 8:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00.

Para realizar consultas o solicitar mayor información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 3454-192481.

Con una combinación de música en vivo, teatro y una historia marcada por el romance y la intensidad, Sofía Camará y Leandro Lapiduz se preparan para protagonizar una noche diferente en la agenda cultural de Concordia.