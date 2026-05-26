Sofía Peralta hizo historia en la UNER Concordia: es la primera mujer egresada de Ingeniería Mecatrónica

Junto a Sebastián Re, presentó su Proyecto Final Integrador denominado “Sistema Modular de Telemetría y Gestión de Producción Industrial Aplicado a una Línea de Producción de Cajones de Madera”, desarrollado en articulación con un aserradero de la región y con el acompañamiento de profesionales del INTI Concordia.

Según lo informado a 7Paginas, la propuesta tecnológica apunta a brindar soluciones accesibles para pequeñas y medianas empresas, permitiendo recolectar y visualizar datos de producción en tiempo real sin modificar el funcionamiento de las máquinas industriales existentes.

A través de un sistema adaptable y escalable, lograron monitorear la producción de cajones de madera, registrar históricos, detectar cuellos de botella y generar herramientas de gestión accesibles desde celulares, tablets o computadoras.

“Queríamos que el usuario pudiera visualizar toda su producción, tanto del día como histórica, y tener herramientas para tomar decisiones y mejorar procesos”, explicó Sofía.

Uno de los principales desafíos fue desarrollar un sistema capaz de obtener datos sin intervenir sobre los PLC ni alterar la programación de las líneas industriales ya instaladas.

“En la industria muchas veces se dice que lo que funciona no se toca, así que tuvimos que pensar otra forma de recolectar la información”, comentó la flamante ingeniera.

El trabajo incluyó el diseño de prototipos funcionales, pruebas reales dentro de la planta industrial y una etapa final de instalación en el aserradero. Además, el sistema fue pensado para adaptarse y aplicarse en otros procesos industriales de la región.

Una historia de esfuerzo y superación

Sofía comenzó la carrera en 2020, en plena pandemia, cursando gran parte de sus primeros años de manera virtual. Oriunda de Paso de los Libres, Corrientes, encontró en la Mecatrónica una combinación ideal entre matemáticas, tecnología y resolución de problemas.

“Yo no sabía bien qué era la ingeniería hasta que entré a la carrera, pero siempre me gustaron las matemáticas y entender cómo funcionan las cosas”, recordó.

Durante su formación académica también realizó un intercambio estudiantil en México, donde cursó durante cinco meses en el Tecnológico Nacional de México de Celaya. Esa experiencia, según destacó, fue clave para fortalecer su crecimiento profesional y personal.

“Volví sintiéndome mucho más preparada. Me di cuenta de que estaba a la altura y que podía desempeñarme muy bien en cualquier contexto”, expresó.

El valor del trabajo en equipo

A lo largo de su trayectoria universitaria, Sofía resaltó la importancia del trabajo colaborativo y del acompañamiento entre compañeros, además de remarcar el valor de participar en actividades de extensión, becas e intercambios académicos.

De cara al futuro, señaló que junto a Sebastián Re continúan trabajando en la implementación del sistema desarrollado y analizan la posibilidad de transformar el proyecto en un producto aplicable a distintas empresas de la región, aportando innovación y modernización al sector industrial.