Sofía y Facundo son los nuevos Reyes de los Estudiantes en Concordia

El cetro mayor quedó en manos de Sofía Stele, representante de la Escuela San Roque González, y de Facundo Paulozzi, del Colegio San José, quienes recibieron sus atributos de parte de los reyes salientes, Agustina Camino e Ian Arakelian.
Resultados de la elección
La velada también consagró a virreyes, príncipes y mises, completando el cuadro de honor de la fiesta estudiantil:
👑 Reina: Sofía Stele – Escuela San Roque González
🤴 Rey: Facundo Paulozzi – Colegio San José
👑 Virreina: Josefina Gorsky – Colegio Principito
🤴 Virrey: Thiago Giacomini – Presos Mitre
👑 1ra. Princesa: Clara Lower – Colegio Capuchinos
🤴 1er. Príncipe: Francisco Trinidad – Escuela San Roque González
👑 2da. Princesa: Rocío Delaloye – Escuela Agrotécnica Nº24
🤴 2do. Príncipe: Álvaro Dri – NEA Siglo XXI
👑 3ra. Princesa: Analuz Bazarelli – Bachillerato Artístico
🤴 3er. Príncipe: Bautista Ferreira – Colegio Itatí
🌸 Miss Elegancia: Naiara De León – Escuela Jorge Luis Borges
🤵 Míster Elegancia: Tiago Benítez – Escuela Esteban Zorraquín
🌸 Miss Simpatía: Morena Lechini – Colegio Itatí
🤵 Míster Simpatía: Hugo Farías – Escuela Juana Azurduy
Una elección muy reñida
El jurado, integrado por Verónica Kindernetch, Carolina Arce, Marisel Capovilla, Fabián Rivero y Omar Domínguez, tuvo la difícil tarea de elegir entre decenas de jóvenes representantes de instituciones educativas de la ciudad.
Con información de prensa ECU
Redacción de 7Paginas