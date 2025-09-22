Sofía y Facundo son los nuevos Reyes de los Estudiantes en Concordia

El cetro mayor quedó en manos de Sofía Stele, representante de la Escuela San Roque González, y de Facundo Paulozzi, del Colegio San José, quienes recibieron sus atributos de parte de los reyes salientes, Agustina Camino e Ian Arakelian.

Resultados de la elección

La velada también consagró a virreyes, príncipes y mises, completando el cuadro de honor de la fiesta estudiantil:

👑 Reina: Sofía Stele – Escuela San Roque González

🤴 Rey: Facundo Paulozzi – Colegio San José

👑 Virreina: Josefina Gorsky – Colegio Principito

🤴 Virrey: Thiago Giacomini – Presos Mitre

👑 1ra. Princesa: Clara Lower – Colegio Capuchinos

🤴 1er. Príncipe: Francisco Trinidad – Escuela San Roque González

👑 2da. Princesa: Rocío Delaloye – Escuela Agrotécnica Nº24

🤴 2do. Príncipe: Álvaro Dri – NEA Siglo XXI

👑 3ra. Princesa: Analuz Bazarelli – Bachillerato Artístico

🤴 3er. Príncipe: Bautista Ferreira – Colegio Itatí

🌸 Miss Elegancia: Naiara De León – Escuela Jorge Luis Borges

🤵 Míster Elegancia: Tiago Benítez – Escuela Esteban Zorraquín

🌸 Miss Simpatía: Morena Lechini – Colegio Itatí

🤵 Míster Simpatía: Hugo Farías – Escuela Juana Azurduy

Una elección muy reñida

El jurado, integrado por Verónica Kindernetch, Carolina Arce, Marisel Capovilla, Fabián Rivero y Omar Domínguez, tuvo la difícil tarea de elegir entre decenas de jóvenes representantes de instituciones educativas de la ciudad.

Con información de prensa ECU

Redacción de 7Paginas